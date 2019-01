Tunisie: L'Etoile scintille de nouveau!

C'est assez pour dire que les Etoilés attendaient ce match face au ST avec impatience et détermination. Ils ont montré un visage aux trois compartiments tout au long de ce match retard de la 12e journée. Le score de 4 à 1 dénote bien la supériorité des locaux face à un ST trahi par ses défenseurs et aussi par son entrejeu incapable de construire et même de faire des relances.

Face au ST, Lemerre a fait des réglages technico-tactiques en optant pour le 4-3-2-1 avec Kechrida comme arrière droit, Hanachi sur le couloir droit et en titularisant Msakni et Belarbi. Ce quatuor a métamorphosé le jeu étoilé en multipliant les incursions sur les couloirs et sur les côtés, profitant des faiblesses des arrières latéraux stadistes M'hadebi et Belakrimi, incapables de faire face aux raids de M'sakni et Hanachi. Déjà à la 2', après une ouverture de M'sakni à la perfection vers Hanachi, ce dernier d'une reprise foudroyante a battu Amdouni impuissant.

Lemerre a fait étalage de sa vision, avec un seul pivot Aouadhi qui a retrouvé sa clairvoyance et son désir de faire mieux. Il s'est senti libéré après avoir été toujours associé à Trabelsi. Face aux Bardolais, il a fait étalage de sa classe et de son abattage. En réussissant un doublé (33' et 61' sur penalty). Il est à signaler que le nouveau sélectionneur Alain Giresse était un spectateur attentif et a déjà remarqué les prouesses de Hanachi, Aouadhi, M'sakni, et Belarbi, enfin titulaire après avoir été délaissé par Taoufik Zaâboub. L'ex-Bizertin a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain en alimentant ses attaquants Bienvenu (son premier but avec l'ESS) et M'sakni. Ce dernier est devenu plus calme, plus collectif et plus solidaire.

En somme, l'ESS version Lemerre a ébloui par son jeu fluide et également par son efficacité en réalisant un festival offensif face au Stade Tunisien incapable de faire face aux vertus tactico-techniques des Etoilés.

Avec le retour de Ben Amor, Chermiti et l'arrivée de quelques joueurs étrangers, l'Etoile peut aller loin, mais nous avons remarqué quelques défaillances de Boughattas et de Ben Aziza qui ont été assez transparents et responsables du but de Sfaxi.

ST : que de défaillances !

Face à l'Etoile, le ST a déçu et a raté son rendez-vous après son envol réalisé avant la trêve. Certes, le but encaissé à la 2' a chambardé les plans de M'kacher, mais pas jusqu'à cet effondrement collectif. Le coach stadiste a lancé dans le bain ses nouvelles recrues, telles que H. Chikhaoui, Ben Khmiss et Nshuti, mais ces derniers étaient amorphes et passifs tout au long du match. Le compartiment défensif avec les limites de M'hadhebi et Mihoubi a été vulnérable à souhait. Les buts étoilés étaient réussis en raison du mauvais placement de l'axe central.

Ajoutons à cela l'incapacité de l'entrejeu --composé de Hadda, Homri, Junior et Chikhaoui-- de bloquer les manœuvres étoilées.

Seul Sfaxi a fait bonne impression face aux Etoilés. Il a réussi son retour en marquant son 4e but de la saison, mais c'était trop peu pour gêner la sérénité des Etoilés.

Il est temps de rectifier le tir et d'accélérer le retour de Khmiri. Face à l'ESS, on a senti que les joueurs stadistes jouaient sans une ligne directrice fiable et apparente.