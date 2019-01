Ile Maurice: Un directeur de compagnie arrêté pour fausses accusations

Une charge d'accusations fausses et malicieuses pèse sur lui. Presram Sookur, âgé de 73 ans, a été arrêté et traduit devant la cour de district de Port-Louis ce vendredi 11 janvier. Il a été libéré contre une caution de Rs 10 000 et a signé une reconnaissance de dettes de Rs 100 000.

L'affaire remonte à juin 2016. Presram Sookur, directeur d'une compagnie, s'est rendu au Central Criminal Investigation Department pour consigner une déposition contre un Assistant Surintendant of Police et un Sub Inspector of Police. Sa déposition a été enregistrée sous forme écrite par la constable en poste ce jour-là.

Cependant, les accusations n'étaient pas avérées, les deux policiers ont entamé des actions légales pour «false and malicious denunciations in writing» contre Presram Sookur.