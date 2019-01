Ile Maurice: Sada Curpen - «I feel being unfairly discriminated on account of the colour of my skin»

Sa demande pour voyager a une nouvelle fois été rejetée ce vendredi 11 janvier en cour. Sada Curpen ne pourra pas voyager afin de participer aux derniers rites funéraires de son père. L'affidavit qu'il a déposé n'a pas convaincu le juge Pritviraj Fekna.

Après que sa première demande ait été rejetée hier, Sada Curpen a déposé un affidavit en Cour suprême par le biais de son avocat Sanjeev Teeluckdharry et son avoué Rajendra Appa Jala, aujourd'hui. Il demandait à nouveau permission de quitter le pays pour 16 jours.

Dans le document, il explique que la religion occupe une place importante dans sa vie et, en tant que fils, il doit accomplir des rites funéraires. «I feel being unfairly discriminated by Respondents No 1 and 2 (NDLR le Directeur des poursuites publiques et le commissaire de police, qui ont objecté à sa demande) on account of the colour of my skin» poursuit l'homme de 43 ans.

«Le magistrat a été incorrect dans sa conclusion en indiquant que je risque de m'enfuir. Mais je dirai plutôt qu'il a failli à prendre en considération l'urgence dans laquelle je me trouve et mes obligations religieuses et morales envers mon défunt père» explique l'habitant de Bois Pignolet. Sada Curpen précise qu'il détient la double nationalité mauricienne et française et il avait aussi assuré qu'il est prêt à se soumettre à toutes les conditions qui seraient imposées par la cour.

Malgré le refus, le juge a convoqué les défendeurs le mardi 15 janvier pour expliquer les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas que Sada Curpen quitte le pays.

Pour rappel, ce dernier fait face à de deux accusations formelles de blanchiment d'argent devant la cour intermédiaire et une accusation de «breach of bail condition» devant la cour de district de Pamplemousses.