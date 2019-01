Congo-Brazzaville: Diaspora - Un Congolais à la tête d'Infogreffe

Dieudonné Mpouki, ancien vice-président du Groupement d'intérêt économique (GIE), greffier associé du Tribunal de commerce de Paris, succède à Bernard Bailet, greffier associé du Tribunal de commerce de Nice, qui l'a présidé depuis 2013.

Le nouveau président du GIE infogreffe a été choisi au cours d'un conseil d'administration qui a élu, à la même occasion, Anne Penchinat, greffier associée du Tribunal de commerce de Nîmes, en qualité de vice-présidnte. Le Franco-Congolais Dieudonné Mpouki a déclaré, à l'issue de sa désignation: « Je suis heureux de présider à la destinée d'Infogreffe : un formidable outil au service des entrepreneurs et des professionnels. C'est maintenant vers toujours plus de dématérialisation que nous nous engageons, et dès les mois prochains, nous serons fiers de participer au lancement du Tribunal Digital ».

Le nouveau président de GIE Infogreffe est diplômé de Sciences Po Paris, Essec et titulaire d'une Maîtrise en économie et gestion des entreprises de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Me Dieudonné Mpouki est entré au greffe du Tribunal de commerce de Paris en 1996 en qualité de contrôleur du registre du commerce et des sociétés. Devenu responsable du service juridique du greffe pendant dix ans, il est nommé greffier associé du Tribunal de commerce de Paris en 2012.

Pour sa participation active aux divers projets ayant trait à la numérisation de la profession et la dématérialisation des formalités des entreprises, avec notamment l'élaboration du guide des formalités RCS, la mise en place du site des formalités en ligne d'Infogreffe, ou bien encore du guichet-entreprises pour le compte des greffiers des tribunaux de commerce, il devient vice-président du GIE Infogreffe depuis 2016.

Me Dieudonné Mpouki assure ses nouvelles fonctions de président depuis le 1e janvier de cette année.