Soudan: L' Arabie saoudite et les Emirats arabes unis à la rescousse d'Omar el-Béchir

Menacé par un mouvement de contestation réclamant son départ, le président soudanais a dénoncé un complot visant à détruire son pays.

Des partisans du président Omar el-Béchir ont été mobilisés à Khartoum, la capitale, en guise de soutien. Son régime connaît une menace due à une forte contestation depuis décembre 2018. Il a dénoncé un complot visant "à casser et détruire" le Soudan. "La décision est une décision des urnes", a-t-il dit à l'adresse de ceux qui réclament son départ, ajoutant: " Nous suivrons le peuple soudanais dans son choix."

Le président soudanais a remercié un groupe de pays "qui se sont tenus à (leurs) côtés dans ces circonstances difficiles dont la Chine, le Russie, le Koweit, le Qatar et les Emirats arabes Unis", a-t-il cité. Ces remerciements interviennent au lendemain de révélations faisant état d'un nouveau soutien. Selon le blogueur saoudien Mujtahid, suivi par plus de deux millions d'abonnés, "l'Arabie saoudite et les Emirats ont décidé de soutenir le Soudan en lui fournissant gratuitement des dérivés pétroliers pour un an, pour le mettre à l'abri d'une révolution", contre un prêt à faible taux d'intérêt.

En effet, le Soudan connaît une grave crise économique. Outre une inflation de 70% par an et une crise monétaire, plusieurs villes souffrent de pénuries de pain et de carburant. Et l'aide des pays du golfe est la bienvenue pour permettre au pays de couvrir tous les besoins pendant un an.