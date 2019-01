Cote d'Ivoire: Etats généraux de la Jeunesse - Des ministères présentent leur apport à la création demploi pour les Jeunes

La problématique de la Promotion des jeunes et de l'emploi des jeunes est l'affaire de tous.

De nombreux ministères concourent aux côtés du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'emploi des jeunes à relever ce défi. Pour donc informer le public des Etats généraux de la Jeunesse, ouverts le 9 janvier 2019, un panel ministériel portant sur « Apport des ministères sectoriels à la création d'emplois pour les jeunes », s'est tenu ce Jeudi 10 Janvier, au Palais de la Culture de Treichville.

Il s'agissait à cette rencontre pour des ministères sectoriels notamment les Ministères de l'artisanat, du Transport, de l'assainissement et de la salubrité, des Ressources animales et halieutiques, du Ministère du Commerce, etc. de présenter leurs initiatives pour résoudre la problématique de la promotion des jeunes et de l'emploi. Sidiki Konaté, Ministre de l'artisanat a rappelé le cadre institutionnel et des fonds disponibles pour lutter contre le chômage des jeunes. « Au niveau de mon département, il existe des possibilités de financement. Nous avons le Fonds Baci d'un montant de 5milliards dédié aux femmes quel que soit leur secteur d'activité et le Fonds Coris avec 10milliards dédié aux hommes et aux femmes », a-t-il fait savoir. Comme lui, Monsieur Souleyamne Diarassouba, ministre du Commerce est des PME a indiqué que des initiatives sont prises pour faciliter l'accès des Jeunes aux financements. « Un fonds Baci signé entre la Côte d'ivoire et le Maroc pour l'entreprenariat féminin. 180 PME ont été financés jusquà ce jour pour un montant de plus de 2milliards F. »

Pour Mme Anne Ouloto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, l'organisation de la filière de gestion des déchets offre l'opportunité de création de petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emplois verts dans de nombreuses activités. On peut citer pour exemple le balayage des voies, le curage des caniveaux, le désherbage, l'entretien des espaces verts, le pré collecte des déchets, le tri de compostage. etc. Quant au ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Adjoumani Kouassi, il a souligné que des milliers d'emplois ont été créés par son département. « Grâce à mon département, il y a eu dans le cadre du projet C2D-Parfaci d'installer 3645 pisciculteurs dans la zone du sud-Ouest, il y a eu aussi 3300 jeunes installés dans le secteur avicole. 3000 éleveurs ont été installés dans le cadre du projet PADECI, etc ».

Au niveau du ministère du Transport, de 2016 à 2018, ce sont environ 1000 emplois crées. Pour les deux années à venir, il est prévu environ 10milles emplois qui seront crées dans le cadre des projets du Métro, du transport lagunaire, construction et équipements des gares routières et le renouvellement du parc auto. Malgré ces initiatives, tous ces ministres ont affirmé que beaucoup restent à faire.

Source : Ministère en charge de la jeunesse