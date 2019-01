Cote d'Ivoire: Agneby-Tiassa - La Plateforme de service œuvre pour l'insertion de 130 jeunes

Dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement « C2d », volet Travaux à haute intensité de main d'œuvre « Thimo », la Plateforme de service « Pfs » de l'Agneby-Tiassa effectue, depuis le 9 janvier, une tournée de sélection de 130 jeunes de la région en vue de leur insertion.

Vingt-cinq (25) jeunes hommes et femmes dont l'âge oscille entre 18 et 35 ans ont été choisis, mercredi, à Sikensi, en présence des autorités municipales, 30 à Tiassalé et 25 à Taabo.

Le coordonnateur régional de la Pfs, Lazare Tagro, a indiqué que l'exécution de ce projet vise à améliorer l'employabilité des jeunes. Ainsi, 1500 jeunes seront recrutés en 2019 sur le territoire national.

Selon lui, après une formation et initiation en entrepreneuriat, les bénéficiaires, à partir du 1er mars et ce, pendant six (6) mois, aideront les collectivités locales dans l'amélioration du cadre de vie (assainissement, salubrité urbaine).

Le chef de mission de la Pfs Côte d'Ivoire, Kinda Mamadou, les a exhortés à ouvrir des comptes bancaires pour épargner afin qu'à la fin du projet, ils puissent avec leur épargne créer des activités génératrices de revenus ou bénéficier d'un appui financier.

Pour lui, la Pfs est une opportunité d'insertion et de reconversion des jeunes. C'est pourquoi il voudrait solliciter l'implication des autorités locales pour la réussite de ce projet.

Le maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, a qualifié la Pfs d'important outil d'insertion des jeunes au service des collectivités locales. Ainsi il compte apporter son appui pour relever le défi, sous son mandat, de l'emploi jeune.

Le 4e adjoint au maire de Sikensi, Odé Fabrice, veut s'en servir comme un levier pour créer des richesses et occuper sainement les jeunes de sa commune.