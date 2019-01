Burkina Faso: Meyliet Koné Tiemoko - «La croissance économique du Burkina est bonne malgré les difficultés»

En tant que gouverneur de la BCEAO, Koné Tiemoko affirme que «la santé économique de l'UEMOA est bonne».

Une bonne forme qui se justifie selon lui par l'augmentation du Produit intérieur brut (PIB) depuis pratiquement 2012 et qui est toujours en croissance. Ce qui n'est pas le cas pour les pays des autres régions renchérit-il. Au niveau du Burkina, «la croissance est bonne malgré les difficultés sécuritaires», selon M. Tiemoko. Une croissance qui serait de 6,6% en 2018 selon le patron de la BCEAO.

«Ce tour d'horizon nous a permis de voir que les perspectives pour les années à venir sont bonnes. Il faut souhaiter que les conditions sécuritaires s'améliorent de plus en plus pour permettre au Burkina d'aller de l'avant et permettre une croissance de plus en plus élevée. On ne peut pas ne pas dire la satisfaction que nous avons de voir que le pays avance comme tous les pays de l'union à la satisfaction non pas seulement de la banque centrale mais aussi de la communauté financière internationale», reconnait M. Tiemoko. Il souhaite d'ailleurs que les conditions s'améliorent et que les efforts fournis soient récompensés pour un bonheur de plus en plus important des populations burkinabè.

Du débat sur le francs CFA, le gouverneur de la BCEAO estime qu'il n'y a pas d'actualité avec cette monnaie. «Le francs CFA est une monnaie solide, qui sert nos Etats, qui permet la croissance et que les populations adoptent. Parce qu'on ne voit dans aucun pays, des personnes qui se lèvent pour dire qu'ils veulent le Dollar, le Yen ou des Euros. Ils travaillent tous avec le francs CFA. C'est une polémique qui s'est faite à un moment. Pour nous, il n'y a pas de problème avec le francs CFA», ajoute M. Tiemoko. Cependant, Koné Tiemoko reconnait qu'une monnaie peut évoluer lorsque les pays évoluent. Mais pour lui, elle évoluera selon ce que les conditions économiques imposeront et non à cause d'une quelconque polémique.