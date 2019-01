Centrafrique: Des combats éclatent à Bambari

Des affrontements ont eu lieu aux premières heures de la matinée du 10 janvier -jour de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme rurale couplée avec la Journée mondiale de l'alimentation (JMA)- entre les éléments de l'Union pour la paix de Centrafrique (UPC) et les forces de défense et sécurité.

La situation est incertaine à Bambari. Des tirs d'armes lourdes et automatiques ont retenti le 10 janvier, première journée des festivités commémorées respectivement les 15 et 16 octobre de chaque année. Des manifestations qui n'auront pas lieu compte tenu de l'insécurité au centre du pays. Reportées plusieurs fois, la tension monte d'un cran depuis le 9 janvier et jusqu'à présent, a confié une autorité de Bambari. « La tension est vive depuis. Au moment où je vous parle, des tirs retentissent actuellement entre les groupes armés et les forces de sécurité intérieure ainsi que les Faca. Mais, pour le moment, les groupes armés sont déterminés et ils ne veulent pas la tenue de cette manifestation à Bambari et c'est vraiment une inquiétude pour le moment », a-t-il déclaré.

Certaines délégations commencent déjà à quitter Bambari à cause des combats qui ont repris dans la ville. « Certaines personnalités et mêmes les délégations ont quitté la ville pour Bangui, parce que la situation est très critique en ce moment. Je ne sais pas si les festivités vont se tenir car, pour le moment, des crépitements d'armes continuent dans la ville. C'est difficile, est ce qu'il y aura vraiment la JMA ? On ne sait pas encore trop », s'interrogeait une autre source. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Le dernier report de la JMA et de la femme rurale intervient après l'échec de la JMA prévue du 15 au 16 décembre 2018.