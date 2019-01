Centrafrique: Une experte de l'ONU en mission pour évaluer les récentes violences à Batangafo et Alindao

L'Experte indépendante de la situation des droits de l'homme en République centrafricaine (RCA) se rendra dans ce pays du 15 au 25 janvier prochain. Cette visite de Marie-Thérèse Keita Bocoum fait suite aux violences dans les villes de Batangafo (Nord-Ouest) et d'Alindao observées en novembre. Des groupes armés avaient attaqué des camps de personnes déplacées, tuant des civils, détruisant et pillant des maisons.

Au cours de sa mission d'une dizaine de jours à Bangui et à l'intérieur du pays, Mme Keita Bocoum rencontrera le gouvernement, les autorités législatives et judiciaires, la société civile et les associations de victimes, les organisations non gouvernementales, le corps diplomatique et les représentants des Nations Unies.

Il s'agira pour l'experte d'évaluer les efforts accomplis par le gouvernement centrafricain et les partenaires internationaux pour protéger les droits de l'homme, à la lumière du récent renouvellement du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

Elle se concentrera sur à la protection et la promotion des droits des enfants, des jeunes, des femmes et des victimes, et appréciera l'état de la consultation des populations dans le processus de paix et de réconciliation.

Mme Keita Bocoum évaluera également les progrès accomplis dans le domaine de la justice transitionnelle depuis sa dernière visite en juin. Elle accordera une attention particulière à la coordination des activités liées aux poursuites et à la recherche de la vérité, aux réparations et aux réformes institutionnelles.

L'experte indépendante parlera des résultats de sa visite lors d'un dialogue interactif qui se tiendra à Genève en mars prochain. Ce débat prévu en marge des travaux de la 40ème session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève aura pour thème de « La participation de la société civile, en particulier les organisations de femmes et de représentants des victimes, au processus de paix et de réconciliation ».

La visite de l'Experte indépendante onusienne intervient après celle en début de semaine du Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

Au terme de cette mission conjointe de l'Union africaine et de l'ONU, M. Lacroix a salué jeudi l'engagement pris par les autorités centrafricaines et toutes les parties prenantes d'appuyer l'Initiative africaine, en partenariat avec les pays voisins, en vue du dialogue entre le gouvernement et les groupes armés qui se déroulera à Khartoum, au Soudan, le 24 janvier prochain.