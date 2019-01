Tunisie: Hamdi Harbaoui - Le Tunisien ne dira pas non à une offre lucrative venu de Turquie

Hamdi Harbaoui pourrait rejoindre la Turquie au cours du mercato hivernal. L'attaquant Tunisien confirme vouloir partir pour une offre lucrative, mais Zulte Waregem n'est pas du même avis. L'Aigle de Carthage a reçu une offre provenant de Turquie.

Hamdi Harbaoui pourrait rejoindre Adana Demirspor. « J'ai reçu une offre sérieuse », confirme le joueur à Het Laatste Nieuws. « J'ai 34 ans et je dois donc penser à mon après-carrière. J'ai reçu une proposition pour mieux gagner ma vie. Mais je comprends que le club compte absolument sur moi. Nous sommes toujours menacés par une relégation, ce serait être égoïste que de ne penser qu'à moi. On doit négocier pour trouver la meilleure solution possible. »

La direction de Zulte Waregem attend elle encore que l'offre soit formulée. « Mais un départ n'est pas négociable pour nous. Nous n'avons pas renforcé l'équipe pour ensuite laisser filer notre buteur. Tout le monde souhaite assurer le maintien le plus vite possible. Et nous avons besoin de Hamdi pour ça. » Il semblerait que les dirigeants du Essevee ne soit pas prêt à lâcher leur international.