Algérie: Messahel visite le Centre de l'Initiative de Management des Crises à Helsinki

Helsinki — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a visité, vendredi à Helsinki, le Centre de l'initiative de Management des Crises (CMI) et y a rencontré les responsables de cette institution, à leur tete Mme Tuija Talvitie, dans le cadre de sa visite en Finlande.

Ce centre spécialisé dans le soutien et l'appui aux initiatives de médiation et de dialogue à travers le monde et qui consacre l'héritage du Président Martti Ahtisaari, est une institution qui se fixe pour objectif de contribuer à la promotion de solutions pacifiques aux crises et à la sensibilisation contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales.

Lors de cette visite, M. Messahel a souligné que "l'Algérie qui a beaucoup fait pour la promotion de solutions pacifiques, de la médiation et du dialogue, en citant les exemples de la paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée et au Mali notamment, continue de plaider pour la cause de la paix et de la stabilité à travers le monde".

C'est dans cet esprit que "l'Algérie, forte de son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la réconciliation, et la déradicalisation, a initié au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies la résolution qui fait du 16 mai de chaque année, la journée internationale du vivre-ensemble en paix".

En relation avec les deux thématiques principale du CMI, à savoir la médiation et le dialogue, le ministre des Affaires étrangères a également souligné "l'importance de l'équidistance, de la non-ingérence et de l'appropriation par les parties des processus de règlement, qui sont des principes sous-tendant la politique extérieure de l'Algérie".

M.Messahel a également marqué "l'importance de la discrétion dans le cadre des exercices des médiation et du dialogue, une démarche que l'Algérie adopte dans ses efforts en Libye et au Mali notamment".

Mme Talvitie a exprimé, pour sa part, son "appréciation" pour les échanges qu'elle a eus avec le ministre des Affaires étrangères et pour "les efforts de l'Algérie dans la stabilisation de la région et au-delà".

Elle a également indiqué que la politique extérieure de l'Algérie, notamment dans le domaine de la médiation, constitue "une source d'inspiration pour son institution au service de la paix et de la sécurité internationales" comme elle a exprimé le souhait de lancer la coopération avec l'Algérie sur ces "thématiques importantes".