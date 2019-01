Algérie: Messahel s'entretient à Helsinki avec son homologue finlandais

Helsinki — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, vendredi à Helsinki, avec son homologue finlandais, Timo Soïni, dans le cadre de sa visite dans ce pays.

L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens à même de les renforcer davantage au bénéfice des deux pays et des deux peuples.

Les deux ministres se sont félicités des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays, réitérant leur engagement à "travailler ensemble à l'effet d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-finlandaises".

M.Messahel et Soïni ont également procédé à un échange de vues et d'analyses sur la situation dans leurs régions respectives.

Ils ont, à cet égard, souligné l'importance d'une "plus grande coopération entre les deux ensembles, l'Afrique et l'Europe, à la veille d'échéances importantes, dont la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne de Bruxelles, et dans la perspective de la présidence finlandaise de l'Union européenne qui débutera au courant de cette année".

Les deux parties ont également abordé "les défis globaux, tels que les changements climatiques, la migration clandestine et la menace terroriste, des questions sur lesquels se dégage une convergence d'appréciation et une volonté partagée de travailler ensemble pour les juguler".

M.Messahel a souligné les principes qui fondent la politique extérieure de l'Algérie, notamment l'équidistance, la non-ingérence et l'appropriation des processus de règlement par les parties concernées, des principes que M. Soïni a salué, tout en indiquant que son pays partageait cette approche et poursuivra la concertation politique avec l'Algérie sur l'ensemble des questions d'intérêt commun.

Au terme des discussions, les deux ministres ont procédé à la signature d'accords de coopération qui viennent renforcer le cadre juridique existant entre les deux pays.