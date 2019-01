Algérie: Messahel visite le Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides à Helsinki

Helsinki — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a visité vendredi à Helsinki, le Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, dans le cadre de sa visite en Finlande.

Ce centre de réflexion sur les nouvelles menaces et les méthodes à même d'y faire face, constitue un prestigieux Think Tank européen qui se focalise sur l'analyse de l'évolution du concept de sécurité à la lumière de la mutation des menaces ainsi que sur la conceptualisation de la menace hybride.

Le Centre développe également le réseaux des experts spécialisés, fournit des formations dans ce domaine, publie des rapports et des documents d'information, comme il entretient des relations de travail avec de nombreux partenaires dont l'Union européenne.

Le ministre des Affaires étrangères a reçu une présentation par les responsables du Centre qui ont mis un accent particulier sur l'importance de la coopération internationale pour la prise en charge des nouveaux défis globaux.

M.Messahel a indiqué que l'Algérie, pays stable dans un environnement marqué par de grandes turbulences, accorde "une importance primordiale à la stabilité et à la sécurité et à la coopération internationale dans ce domaine", ajoutant qu'"à partir du moment que la menace hybride est globale, la réponse doit etre également globale et internationale".

Il a également souligné "la gravité de la menace terroriste et la mise à profit par les groupes terroristes et criminels d'internet et des réseaux sociaux pour le recrutement et la diffusion du discours radical".

Il a ajouté dans ce cadre que l'Algérie est intéressée par le développement d'une relation de coopération avec ce centre, comme il est indiqué que le centre entretienne des rapports avec le Centre africain d'étude et de recherches sur le terrorisme (CAERT) et le mécanisme de coopération policière (AFRIPOL), deux institutions qu'abrite Alger.