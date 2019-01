Algérie: Messahel remet un message du Président Bouteflika à son homologue finlandais

Helsinki — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu vendredi à Helsinki, par le président de la République de Finlande, Sauli Niinisto, auquel il a remis un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Dans le cadre de sa visite en Finlande, M. Messahel a réitéré "l'engagement de l'Algérie à travailler davantage avec la Finlande pour le raffermissement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération et de la concertation politique".

Il s'est également félicité de "la qualité des liens politiques qui unissent les deux pays depuis de longues dates qui remontent au soutien de la Finlande à la libération du continent africain".

L'audience a également porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la sous-région, au Mali, au Sahel et en Libye.

A cet égard, M. Messahel a souligné "l'apport de l'Algérie pour la résolution pacifique des conflits et les principes d'équidistance, de non-ingérence et d'appropriation par les acteurs concernés des processus de règlement des crises, qui fondent sa politique extérieure".

D'autres questions telles que l'immigration clandestine, le changement climatique et la lutte contre le terrorisme ont également été abordées.

Le Président Niinisto s'est félicité, pour sa part, des relations algéro-finlandaises et de la visite de M. Messahel qui marque "un intérêt certain, de part et d'autre, pour le développement de la coopération bilatérale au bénéfice des deux pays".

Il a également marqué son intérêt pour "le développement de la coopération entre les deux zones d'appartenance de l'Algérie et de la Finlande, à savoir l'Afrique et l'Europe qui doivent coopérer pour juguler les défis communs".

Le Président finlandais a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au Président Bouteflika "ses sentiments d'estime et de considération et un voeux de progrès et de prospérité au peuple algérien ami".