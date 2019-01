Sénégal: Hamady Hounaré - Un forum planche sur la redevabilité municipale

Hamady Hounaré (Matam) — L'Organisation non gouvernementale 3D (Démocratie, droits humains et développement), en partenariat avec OXFAM, a organisé vendredi un forum sur la redevabilité municipale et sociale à Hamady Hounaré, une commune du département de Kanel, a constaté l'APS.

Ce forum entre dans le cadre d'un programme qui vise "l'engagement citoyen pour la transparence dans la gestion des ressources extractives dans les communes de Hamady Hounaré et d'Orkadiéré", a expliqué Cheikh Tidiane Cissé, chargé du programme au pôle gouvernance de l'ONG 3D.

La rencontre se veut "un espace d'interpellation des populations adressées au maire", a-t-il ajouté.

"Nous avons donc l'occasion de demander au maire de présenter un peu son bilan d'exercice et cette présentation est suivie de questions réponses, de clarification et de précision. L'objectif final est de sortir avec des recommandations pertinentes qui visent à améliorer le modèle de gouvernance des collectivités locales", a indiqué le chargé de programme.

L'ONG 3D a regroupé une pluralité d'acteurs de la société civile, des organisations de base et services techniques, selon M. Cissé, qui a salué l'engagement de la commune à présenter son bilan d'exercice de plus de 163 millions de francs CFA avec plus de 70% réservé à l'investissement, ce qui est, dit-il, "une première" dans l'histoire des collectivités locales.

Les perspectives pour l'année 2019 "sont énormes", selon Ousmane Ba, point focal de L'ONG 3D.

"Aujourd'hui, l'enjeu c'était que le maire soit en face des populations pour connaître les véritables problèmes de la commune. Le comité local citoyen devait aussi exposer les préoccupations des quartiers pour que la mairie puisse les intégrer dans le prochain budget. Le prochain débat budgétaire va être un moment fort pour prendre en charge toutes les recommandations", a-t-il fait savoir.

Mamadou Diao, Secrétaire municipal a salué l'organisation de ce forum. "Nous sommes dans une dynamique de transparence surtout et de démocratie et l'ONG 3D est venue ici apporter cette touche de transparence. Ce ne fait que nous renforcer et nous sommes en phase avec tout ce que l'ONG est en train de faire", a-t-il dit.