Madagascar: Ministère des Finances et du budget - Un bilan 2018 satisfaisant

La cérémonie de présentation de vœux du ministère des Finances à Andranovelona a commencé par le reboisement.

Conscience. « Le changement et la réussite sont une question de mentalité à laquelle l'ensemble du personnel du ministère des Finances et du budget ont su adopter » a indiqué Vonintsalama Andriambololona, première femme à la tête du département, et ce depuis 19 mois. Une félicitation formulée lors de la cérémonie de présentation de vœux du dit ministère, ornée par la même occasion du traditionnel reboisement dans la commune rurale d'Andranovelona sur la RN4. Trois mille plants d'acacia, de frêne, d'olive et d'eucalyptus ont été plantés sur 2 ha par le millier de salariés du ministère et des directions régionales, à l'intérieur du site privé du ministère, d'une superficie totale de 35ha au point kilométrique 42 menant à Mahajanga.

« Vous avez sur faire preuve de rigueur dans votre travail respectif et j'en suis particulièrement fière. La lutte contre la corruption n'est pas un vain mot au sein de notre département et nous a permis de maîtriser et gérer au mieux le budget de l'Etat. Je n'arrête pas de rappeler que l'important est de respecter la loi car la loi vous protègera » a-t-elle ajouté.

Règlement

L'occasion a été par ailleurs une opportunité de souligner les réalisations marquantes de l'année écoulée. Le secrétaire général du ministère, Falihery Rajaobelina a ainsi rappelé l'octroi de 44 millions de dollars dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC) avec le FMI, de 60 millions de dollars de la Banque mondiale pour le programme de croissance inclusive et résiliente et de 16 autres millions de la part du gouvernement allemand pour protéger mieux l'environnement et la biodiversité. « La loi de règlement 2017 est déjà déposé auprès de la Cour des comptes. Le ministère a pu apporter beaucoup d'innovations dans la loi de finances initiale 2019 » a-t-il souligné. Les directions régionales ont mis en place de nouvelles infrastructures telles que les trésoreries générales de Manja, Vaingandrano, Ikongo, Morondava, Nosy be et Moramanga. La présidente du délégué du personnel, quant à elle, a démontré sa reconnaissance envers l'innovation apportée dans le matériel médical du personnel du ministère des Finances et du budget.