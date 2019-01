Cameroun: Dieudonné Mveng dénonce la ségrégation de la revue de presse de Canal 2

Le patron du groupe de presse La Météo basée à Yaoundé, et éditeur du bihedo éponyme, du quotidien Info matin et de la télévision Info Tv, a fait une sortie ce jour sur les réseaux sociaux, pour dénoncer la discrimination qui a cours dans la chaîne de télévision à capitaux privés, Canal 2, lors de ses éditions de revue de presse en matinée.

Exaspéré, par une manoeuvre qui n'a que trop duré, voici le post que Dieudonné Mveng a fait ce vendredi 11 à Emmanuel. Chatué le promoteur de Canal 2 International.

" Pdg et cher frère et ami, Chatué, bonjour. J'ai beaucoup de considération pour tout ce que tu entreprends, et surtout, parce que sur les plans humain et social, tu es un exemple. Mais à compter de ce jour, j'ai décidé du fait d'une ségrégation d'un genre nouveau qu'entretient la chaîne de télé dont vous êtes à l'égard de mes publications, d'interdire à Canal 2 à compter dès cet instant, toute exploitation et de La météo et de la La Météo sports et d'Info matin, à aucune de ses émissions.Très amicalement et fraternellement", écrit Dieudonné à son confrère Emmanuel Chatué.