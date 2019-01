Ile Maurice: Nettoyage - Lina Lindholm choquée par la pollution à Maurice

Lina Lindholm, influenceuse mode et beauté, ayant plus de 100 000 followers sur Instagram, était en vacances à Maurice début janvier. Des vidéos de vacances postées sur son compte étaient, toutefois, loin d'être glamour. On y voit des poissons morts, des bouteilles et autres déchets en plastique. Déçue par l'état lamentable de la plage, elle a partagé ses réactions sur les réseaux sociaux afin d'alerter et de sensibiliser ses abonnés.

La jeune gréco-suédoise, connue sur Instagram et YouTube, sous le pseudonyme de linaxmuse, résidait dans un hôtel de l'Est. Durant l'une de ses promenades, elle s'est rendu compte que la plage était sale. Elle s'est alors retroussé les manches pour ramasser les déchets. La jeune influenceuse de 27 ans n'a pas manqué de partager sa bonne action avec sa communauté de followers. Elle a aussi tenu à faire part de sa colère en écrivant des messages comme : «La honte... .», «So much plastic on the beach... » ou «Dead fishes ! What a shame. Makes me so sad to see this». Les vidéos ont fait le buzz. Mauriciens et étrangers ont été à la fois outrés par l'état de la plage et admiratifs du geste de linaxmuse.

De retour à Paris, où elle a élu domicile il y a cinq ans, Lina s'est confiée à nous. Le 4 janvier, elle marchait sur la plage. «J'ai juste voulu ramasser un plastique qui traînait sur le sable. Puis, un peu plus loin, il y en avait un autre puis un autre et c'est là que j'ai commencé à ramasser», explique-t-elle.

Mépris vis-à-vis de l'environnement

Cette dernière dit, aussi, que Maurice a toujours été l'un des pays qu'elle voulait visiter et que c'était sa première visite. Cependant, elle ne s'attendait vraiment pas à observer un tel mépris vis-à-vis de l'environnement. «La nature, la mer et les paysages sont vraiment beaux à Maurice. Et cela m'a vraiment déplu de voir que l'on n'en prend pas soin. Les Mauriciens ont la chance de vivre dans une île merveilleuse et ils doivent tout faire pour préserver ce magnifique environnement, déclare-t-elle, en ajoutant je n'avais rien anticipé, mais j'ai juste été révoltée de voir combien le plastique et les déchets pouvaient endommager la mer et la faune marine, et même tuer les poissons comme je l'ai montré dans une vidéo.»

Ayant visiblement un attachement assez spécial avec la nature, Lina a soutenu que lors de sa prochaine visite à Maurice, elle comptait bien organiser une ou deux campagnes de nettoyage avec des internautes mauriciens qui voudront bien la suivre dans sa démarche.

Contactée, la Beach Authority a soutenu que cette partie de la plage n'appartient pas au gouvernement mais à l'hôtel où a résidé Lina Lindholm. La direction de l'établissement cité par l'influenceuse a déclaré qu'il ne s'agit pas de leur plage mais celle d'un hôtel avoisinant qui n'avait pour sa part pas encore réagi à cette situation à l'heure où nous mettions sous presse.