Cote d'Ivoire: Prix d'excellence communication - L'Agence HYPNOSE remporte la deuxième campagne de communication d'intérêt public

C'est officiel, la deuxième meilleure entreprise en matière de communication d'intérêt public pour l'année 2018 est l'agence Hypnose.

Ce vendredi 11 janvier 2019, la responsable de la structure a reçu ses prix des mains du Ministre de la Communication et des médias Sidi Tiémoko Touré, au cours d'une cérémonie, à Abidjan-Plateau.

Ce 2è prix de la meilleure campagne de Communication d'intérêt public 2018, s'inscrit dans le cadre des prix d'excellence institués par le Président Alassane Ouattara, dont l'objectif est de promouvoir l'excellence à travers des acteurs de la vie socio-économique et administrative ayant fait preuve d'exemplarité dans l'accomplissement de leurs activités.

C'est donc l'agence Hypnose, agence de publicité attractive et de communication créative qui a été retenue comme la lauréate du second prix de la meilleure campagne de communication d'intérêt public. Prix décerné par le Ministère de la Communication et des Médias pour le travail de qualité accompli par l'agence, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation du gaz butane comme carburant, initiée par le Ministère de l'énergie et du Pétrole.

Composé d'un Trophée, d'un diplôme et d'un chèque, ce prix vient récompenser la consécration au travail rigoureux et créatif accompli lors de cette campagne d'intérêt public.

La cérémonie de remise a été l'occasion pour le Ministre Sidi Touré de reconnaitre le mérite des acteurs du secteur de la Communication. Après avoir félicité la structure récipiendaire, le Ministre de la Communication et des Médias n'a pas manqué d'inviter les premiers responsables à « redoubler d'efforts en dépit des difficultés qui se présentent chaque jour dans l'exercice de leur métier ». A ses yeux, « chaque récompense cache bien derrière les honneurs et festivités, le lot de sacrifice et de nuits blanches qui a permis de l'obtenir »

Honorée par cette distinction, Madame Marielle Amuah, Directrice de l'agence Hypnose, a exprimé sa reconnaissance à son Ministre de tutelle et féliciter par la même occasion son équipe «C'est le prix d'un travail acharné. Je suis très heureuse que ce prix me revienne et merci à l'équipe qui a participé à cette campagne » a-t-elle déclaré.

Depuis son institution par le chef de l'Etat en 2013, la cérémonie de célébration de la Journée Nationale de l'Excellence se tient chaque année, à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Notons que l'année 2018 a enregistré la distinction de 77 lauréats dans tous les secteurs d'activités.