Ile Maurice: Trajet pour aller au collège - Pas toujours un problème pour les parents...

Cette année, plus de 50 % des demandes de transfert ont été acceptées. Pour les autres, le ministère de l'Éducation n'a pu en faire autant, faute de places dans les collèges demandés. Il y a trois critères pour l'attribution des collèges. À savoir le choix des parents, la proximité avec la résidence de l'enfant et les résultats de l'élève.

Comment expliquer que les parents déplorent un collège d'État lointain mais sont prêts à envoyer leurs enfants dans des institutions confessionnelles qui se trouvent aussi loin ? «Celles-ci sont connues pour leur discipline, alors qu'il y a un laisser-aller dans les établissements publics», affirme Faizal Jeerooburkhan, pédagogue.

Revoir le système de zone

Ils sont nombreux à s'interroger sur le système de zone. Faizal Jeerooburkhan est d'avis qu'il faut revoir ce système et les critères pour l'attribution d'un collège. Le pédagogue préconise aussi que tous les collèges soient ramenés au même niveau - en termes d'infrastructure ou de personnel. «Quand on parle de remise à niveau de tous les collèges, cela concerne aussi la discipline.» Il cite l'exemple de la Finlande.

Au niveau du ministère, on fait ressortir qu'«il n'y a pas de collège réservé aux élèves ayant obtenu de meilleurs résultats.» C'est la demande des parents pour certains collèges qui fait qu'ils sont plus prisés que d'autres. «Parfois, un collège peut accommoder 100 élèves mais il y a 200 demandes. On choisira les plus méritants en termes de proximité et des résultats. Et si on ne peut allouer à un élève le premier choix des parents, on essaie de lui trouver une place dans le deuxième collège choisi», explique-t-on.