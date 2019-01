Ile Maurice: Réseaux sociaux - Poonam Manick vous explique le métier d'influenceur

Faire découvrir le métier d'influenceur. C'est l'objectif de Poonam Manick. Elle promet des surprises demain, samedi 12 janvier.

Avis à ses fans et ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le métier d'influenceur. Poonam Manick, influenceuse beauté et lifestyle et entrepreneure, organise un meet up à l'attention de ses followers ce samedi, au restaurant Chez Paul, dans le centre commercial SoFlo, à Floréal.

À travers cette rencontre, Poonam Manick, aussi connue comme hazel_parisian sur son compte Instagram, espère pouvoir échanger avec ceux et celles qui la suivent sur les réseaux sociaux, tout en donnant de plus amples détails sur son domaine d'expertise. Pour ce faire, l'influenceuse a tenu à mettre les petits plats dans les grands. «Nous avons pris soin de privatiser une grande partie du restaurant», explique-t-elle.

«Petites surprises»

La rencontre se déroulera en deux parties. De 14 h 30 à 16 h 30, les participants pourront apprendre à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, entre autres. «En seconde partie, de 16 h 30 à 17 h 30, j'accueillerai toutes les personnes qui souhaitent me rencontrer», ajoute Poonam Manick.

À ceux et celles qui la suivent sur les réseaux sociaux, Poonam Manick leur dit qu'elle a hâte de les rencontrer «en personne». «J'attends ce moment depuis des mois et je voudrais les remercier du fond du cœur pour le soutien qu'ils m'apportent tous les jours !»

L'influenceuse réserve même des «petites surprises» à ses fidèles supporteurs. Elle en compte d'ailleurs plus de 10 000 sur son compte Instagram. Parmi eux, des milliers de Mauriciens. Poonam Manick est également fondatrice de Ladies Who Brunch Paris et consultante en marketing numérique. Elle a été la seconde dauphine de Miss India France, en 2010.