Angola: Le secrétaire d'État à l'Industrie au Sommet de Partenariat-Inde 2019

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Industrie, Ivan do Prado, participera à la 25e édition du Sommet de Partenariat-Inde 2019, qui se tiendra du 12 au 13 janvier à Bombai.

Cet événement international sert de plate-forme de contacts privilégiés dans la sphère de Doing Business industriel et commercial, réunissant des personnalités politiques de différents pays, des dirigeants des multinationales et des universitaires de premier plan de différentes académies du monde.

Selon une note du ministère de l'Industrie à laquelle l'Angop a eu accès vendredi, l'événement a pour devise "Nouvelle Inde - Atteindre des sommets mondiaux", et est organisation par le gouvernement indien en partenariat avec la Confédération de l'industrie locale.

L'organisation prévoit la participation de plus de quatre mille délégués de 50 pays afin de faciliter l'établissement de partenariats et la collecte de fonds dans divers sous-secteurs de l'activité industrielle et commerciale.