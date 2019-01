Guinée: « L'USTG et tous ses affiliés ne reconnaissent aucunement Abdoulaye Sow comme secrétaire général», tranche Abdoulaye Camara

Dans une déclaration rendu publique ce samedi 12 janvier 2019, le bureau exécutif de USTG par la voix de son secrétaire général, Abdoulaye Camara, a déclaré que suite aux différentes communications faites sur les réseaux sociaux par un groupe d'individu par Sow Abdoulaye de la FESABAG, parlant au nom de l'Union Syndicale des Travailleurs de Guinée ( USTG).

Car dit-il, dans cette même communication, le bureau exécutif national de l'USTG issus du 6ème congrès statutaire tenu à Mamou le 26, 27 et 28 octobre 2018, rappel ce qui suit :

« L'USTG et tous ses affiliés (Les transports, le port, l'aéroport, les bâtiments et travaux publics, l'énergie, l'eau, l'éducation, les mines, le secteur financier, les hydrocarbures) ne reconnaissent aucunement Abdoulaye Sow comme secrétaire général, pour s'être désaffilié de cette centrale en fin juillet 2018 », a signalé le conte nu de la déclaration.

Poursuivant, le secrétaire général de USTG Abdoulaye Camara a également indiqué dans cette lettre d'information que le bureau exécutif de ladite Union Syndicale n'est donc ni de près, ni de loin concerné par ces élucubration tendancieuse et irresponsables tenues par ces personnes qui ignorent jusqu'à la base le droit et le devoir de citoyen.

« Le bureau exécutif national de USTG remercie et félicite tous les enseignants d'avoir accepté avec responsabilité et patriotisme de reprendre les cours, en privilégiant l'intérêt supérieur de nos enfants en général, des parents d'élèves et toute la Nation en particulier », précise la déclaration.

Sur la même lancée, cette même déclaration de l'équipe d'Abdoulaye Camara encourage les enseignants à ne ménager aucun effort pour la formation des enfants, l'avenir et élite de demain. « Et à influer à court terme sur la crédibilité du système éducatif, et au mérite des diplômés Guinéens », a-t-elle dit.

« Le bureau exécutif national de l'USTG invite donc tous les enseignants et chercheurs de Guinée à privilégier désormais le chemin de l'honneur, celui historique de combattre la médiocrité dans nos écoles et de garder le sermon de l'éducateur.

Faudra-t-il rappeler à toutes les structure syndicales évoluant en République de Guinée que c'est le syndicat qui a conduit ce pays à l'indépendance », a conclu le secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Camara.