Guinée: Conakry - L'ONG les Citoyens Debout lance ses activités

« Lancement des activités de sensibilisation et d'informations des citoyens sur l'importance de la Paix en Guinée », était le thème d'une conférence de presse animée par l'ONG « les Citoyen Debout » ce vendredi 11 janvier 2019 à Conakry.

Le président de cette ONG, Mohamed Cherif Diallo, a rappelé que cette Organisation non gouvernementale a été créée le 17 août 2018.

Parlant de l'objectif, le président de cette structure a précisé que, la mission de l'ONG est de positionner les citoyens beaucoup plus dans l'action que d'être de simples observateurs passifs, des électeurs ou mandataires résignés qui abandonnent leurs droits naturels.

Plus loin, il a souligné qu'en politique, le citoyen est une personne qui, faisant parti de ceux qui dans un Etat organisé jouissent les mêmes droits et obéissent aux mêmes lois. Les citoyens ont le droit de compter « sur une politique intelligente des élus pour vivre dans une société égalitaire, paisible « ,a-t-il rappelé.

Dans la même lancée , il a fait savoir que la vision de leur association » c'est de mobiliser les citoyens de la nation guinéenne autour des idéaux de paix , de progrès, de développer la cohésion sociale, la culture de concertation, le civisme et vulgariser les droits et obligations des citoyens, sensibiliser les citoyens au respect des lois et Institutions de la République, concevoir et élaborer les projets et programmes de développement communautaire, mobiliser les ressources financières, réaliser des projets et programmes allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité » a-t-il conclu.