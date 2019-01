Tunisie: Une si longue hibernation

Seulement, les autres équipes sont lassées de ne pas jouer pendant une longue période.

C'est le cas notamment du CAB, qui semble être lésé par une pareille situation. Ce n'est pas en disputant un match amical contre la JSTébourba, avec tous nos respects pour cette sympathique équipe, que les Cabistes vont pouvoir s'aguerrir davantage. Rien ne vaut la compétition officielle !

Un mois de chômage

Cela fait exactement un mois que le CAB n'a pas joué un match de championnat et ce n'est pas fini ! On attendra le 21 ou 22 janvier pour, enfin, affronter le coleader espérantiste.

La Lnft devrait, à notre humble avis, résoudre le problème du calendrier en optant pour une programmation qui ne porte pas préjudice aux clubs qui n'ont pas les moyens et la chance d'être engagés dans les compétitions continentales.

Ou on est professionnel ou on ne l'est pas !

L'on se rappelle encore la rétrogradation du club nordiste en division d'honneur pour avoir joué ses matches en retard en un laps de temps court alors qu'il venait d'offrir la première coupe continentale à notre pays. Et ce n'est pas tout !

Plus tard, le CAB s'est trouvé acculé au fond de l'impasse en alignant des Espoirs face à l'EST qui n'a pas jugé bon de reporter le match, les Cabistes devaient, à ce moment-là, disputer une rencontre de Coupe Arabe dans un pays du Golfe.

Le résultat est que les «Jaune et Noir» ont perdu (0-3).

Le CAB avait agi en vrai professionnel pour ne pas perturber le cours des choses et ne pas faire de mécontents.

Ce fut l'aubaine pour les Espérantistes qui concouraient pour le titre. Aujourd'hui, les camarades de Khmaies Thamri qui sont en train de fournir de belles prestations se voient, d'un coup, stoppés dans leur ascension.

Rythme saccadé, compétition altérée

Ce faisant, le charme du championnat en pâtit automatiquement. On a peur de retomber dans la monotonie habituelle puisqu'on va retrouver des équipes bien rodées avec un temps de jeu suffisant pour pouvoir supporter l'endurance et d'autres qui seront dépassées par le rythme à venir. Espérons que les clubs qui ont «hiberné» pendant plus d'un mois trouveront leur rythme de croisière rapidement après la reprise.

Nous désirons voir tout le monde partir avec les mêmes chances de succès...