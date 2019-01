Tunisie: Se mettre à l'abri

Certes le voyage a été très fatigant, mais l'essentiel pour les Sfaxiens est d'éviter une autre défaite comme ce fut le cas face aux Zambiens de Green Buffaloes lors du match retour du dernier tour de la CAF.

Maintenant, le coach hollandais du CSS a l'embarras du choix pour choisir un onze compétitif et aux qualités athlétiques pour faire face aux Ougandais, difficiles à manier chez eux et devant leur public assez bouillant.

L'apport de Mathlouthi et Zouaghi sur les côtés demeure déterminant. Krol a toujours compté sur le jeu latéral et les manœuvres des joueurs de couloir. Il ne faut pas s'attendre à une domination continue de la part des Sfaxiens face à un adversaire coriace et qui va jouer pour se racheter après son élimination de la Ligue des champions.

Moncer et Kouakou titularisés

Etant donné le retour des blessés et la fougue des Ougandais, Krol va compter sur les cadres de l'équipe, tels que Moncer et Kouakou qui sont prêts pour ce grand rendez-vous continental. Ils seront encadrés par des jeunes, à l'instar de H'nid, Amamou, Djelassi, Karoui, Huber et les buteurs Chaouat et Manuchio. Il est à souligner que l'absence de Marzouki -- suspendu -- va se ressentir, mais Krol a assez d'atouts pour honorer son contrat pour ce match assez délicat. Moncer passe par une bonne période et aura une liberté de mouvement comme ce fut le cas face à l'USM lors d'un match amical. Sa technique et ses passes précises seront un énorme soutien pour les Sfaxiens. Kouakou sera lui aussi bien suivi. En dépit de la bonne prestation de Huber, Kouakou est sûr d'être titularisé et sera chargé d'assurer la transmission de la balle en phase offensive, pour alimenter les deux attaquants Manuchio et Chaouat. Ce quatuor évoluera comme «moteur» de l'équipe sfaxienne.

Les Sfaxiens sont conscients de la délicatesse de leur tâche face aux robustes Ougandais toujours aussi dangereux at home.

«Nous avons visionné plusieurs matches de notre adversaire. C'est une équipe respectable ; néanmoins nous devons imposer notre jeu pour bloquer leurs manœuvres et marquer ce but à l'extérieur qui nous facilitera notre tâche lors de notre match retour à Sfax. Nous sommes déterminés à faire face aux assauts ougandais. Nous sommes avertis», a assuré Mahmoud Masmoudi, l'entraîneur adjoint du CSS.