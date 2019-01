Tunisie: CSS-ESS - L'affiche

Ainsi le déplacement de l'ESS sera fort risqué. Les protégés de Noureddine Hfaeïdh n'ont pas l'intention de lâcher prise pour consolider leur deuxième position.

Une certitude : l'Etoile a beaucoup appris de son unique faux pas contre l'EST qui remonte à la huitième journée. Depuis, elle ne cesse de scintiller et de faire le plein de victoires. Ce qui prouve qu'elle a les moyens de brouiller les cartes de son opposant du jour, le CSS. Celui-ci, avide de rachat après la modeste démonstration de samedi dernier face à l'EST qui a inquiété les supporters, devrait retrouver ses vertus et ses marques tout en évitant les flottements et les faux placements particulièrement au contre.

Pareilles imperfections ont été à l'origine de la défaite, la troisième à son actif, et ne sont pas permises tout à l'heure face à un second gros morceau solide et réaliste.

Quel que soit le résultat de la rencontre, les deux équipes garderont les mêmes positions. Le CSS, en cas de défaite, risque d'être distancé par neuf points d'écart du dauphin étoilé.

Plus on avance, plus la lutte pour l'octroi des deux billets restants pour le passage au groupe du titre devient acharnée et agréable à suivre.

Parmi le quatuor concerné et déterminé à récolter le maximum de points, il y aura l'équipe des Télécoms qui jouera une carte décisive en allant affronter la Saydia. Dans la situation actuelle de l'équipe de Sfax, les joueurs de Ezzeddine Chaffaï sont dos au mur. Ils n'ont plus droit à l'erreur au risque d'être éliminés de la course. De leur côté, les banlieusards évolueront sans pression. Difficile de les voir chuter à domicile.

Pas loin de Sidi Bou Saïd, précisemment à La Marsa, le derby banlieusard pourrait tourner à l'avantage des Marsois au détriment de l'USCarthage, lanterne rouge. L'occasion sera propice pour l'ASM pour conserver ses chances.

L'autre concurrent, la Mouloudia de Bousalem, semble capable de négocier parfaitement son déplacement à Hammam-Lif, ce qui lui permettra de rester en cinquième position; quand on sait que le CSHL a changé de visage avec l'avènement du nouvel entraîneur Rached Chebbi, on s'attend donc à ce que cette équipe résiste aux Mouloudiens, même s'il y a un déséquilibre des forces.

A Kélibia, ce sera l'affaire des locaux en offrant l'hospitalité aux Aviateurs. Ceux-ci devraient se rendre à l'évidence que l'équipe capbonaise leur est nettement supérieure et tient à une deuxième performance consécutive pour consolider ses chances dans une course extrêmement disputée.

Programme

Sfax

16h00 : CSS-ESS (Ben Youssef-Antebli)

Sidi Bou Saïd

18h00 : SSBS-ASTS (Hriz-Ben Majdouba)

La Marsa

16h00 : ASM-USC (Ezzeddine-Trabelsi)

Tunis (salle Zouaoui)

16h00 : EST-USTS (Ridène-Hajjam)

Hammam-Lif

18h00 : CSHL-MSB (Baouab-Hidri)

Kélibia

16h00 : COK-TAC (Kouki-Boudaya)