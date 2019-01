Tunisie: Un sport correct et éducatif

Dans sa période faste, le développement de la pratique sportive dans le cadre du sport scolaire était un enjeu fondamental de la politique éducative. La pratique sportive était, il est vrai, un des axes les plus étendus de l'accompagnement éducatif.

Il fut un temps où le sport scolaire représentait une composante originale de la politique éducative tunisienne. Une époque où ce n'était pas seulement de la compétition. Si la majorité des activités physiques pratiquées étaient justement compétitives, elles étaient également basées sur l'entretien de soi. Le sport scolaire s'est développé, structuré, en réaction aux dérives déjà perceptibles dans le sport civil. Les milieux scolaires étaient ainsi déterminés à promouvoir « un sport amateur », correct et éducatif.

En ce temps-là, la pratique sportive était liée à une ambition éducative, culturelle, même citoyenne. Valoriser le sport comme outil pédagogique permettant de contribuer aux différents domaines de formation de l'enseignement scolaire. L'ensemble des démarches menées faisaient l'objet d'un recensement au niveau national afin de valoriser dans une programmation annuelle les actions liées au sport et à sa dimension éducative en milieu scolaire et dans l'enseignement supérieur.

Aujourd'hui, nos écoles et nos différents établissements scolaires ont abandonné l'idée de consacrer le sport comme partie intégrante des missions de l'Etat et du service public d'éducation. L'on ne cesse de s'interroger sur la réelle présence d'une politique en matière de sport scolaire. Qui en assume actuellement la responsabilité? Comment reconnaître aujourd'hui et affirmer l'importance du sport scolaire? Quel financement lui accorde-t-on concrètement sur le terrain?

Autant d'interrogations qui devraient susciter l'intérêt de la nouvelle ministre des Sports, mais aussi son collègue de l'Education.

Il convient ainsi de questionner la politique sportive nationale tout en dépassant les slogans, le sens commun, pour mettre en évidence les impératifs de cohérence et pour permettre réellement à nos élèves de s'inscrire dans la pratique des activités physiques sportives et leur faire intégrer les valeurs du sport.

Cela pourrait faire l'objet d'un grand débat national, mais aussi et concrètement un partenariat entre le ministère de l'Education et le ministère des Sports, sans oublier les collectivités locales appelées à apporter leur soutien sous différentes formes : subventions aux associations scolaires, soutien au fonctionnement des structures encadrant le sport dans l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, aide aux déplacements des élèves vers les lieux de compétition.

Le nombre de licenciés et le budget réservé aujourd'hui au sport scolaire ne sont plus conformes à la réalité, et encore moins aux exigences sportives. Ils ont connu une régression totale et à tous les niveaux. Ils ne correspondent plus qu'à un simple effet d'affichage.

Les clés de la réforme du système seraient bien entendu d'augmenter sensiblement le nombre de licenciés et faire face aux difficultés d'attirer et de mobiliser les jeunes à un âge où la pratique « institutionnalisée» est devenue de moins en moins recherchée, mais l'opération consiste aussi à développer des actions liées au sport, menées tout particulièrement en partenariat par les établissements scolaires avec un club sportif ou une association complémentaire de l'école. Dans le cadre d'une opération nationale de promotion du sport scolaire, nous considérons que ce qu'offre le sport scolaire aux collégiens et lycéens est assez important, en termes d'accès à la vie de tous les jours, de réussite scolaire, de formation sportive et plus généralement de formation tout court, pour que ce volet du service public d'éducation soit maintenu, développé et rénové.