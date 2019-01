Tunisie: Les postes de haut niveau prédominés par les hommes

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche occupe la quatrième place sur la liste de l'ensemble des ministères en nombre d'agents. Les travailleurs représentent, quant à eux, 66% du total des agents du ministère et 34% des fonctionnaires. Parmi les agents du ministère, 80% sont des hommes et 20% des femmes.

Apogée des recrutements en 2016

Aussi, 25% de l'ensemble des agents du ministère sont âgés de moins de 40 ans contre 75% âgés de plus de 40 ans appartenant à la tranche d'âge entre 45 et 55 ans, ce qui signifie que les ressources humaines sont relativement jeunes. Les agents sont répartis à travers les directions régionales à hauteur de 78% et les directions centrales (22%). Le corps administratif commun représente 7% de l'ensemble des agents contre 6% du corps commun des ingénieurs relevant des directions publiques et 2% du corps des vétérinaires.

S'agissant des recrutements au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le pic a été atteint en 2013 quand il y a eu des recrutements exceptionnels et la régularisation de la situation des travailleurs de chantiers. Pour ce qui est des promotions, elles ont atteint leur apogée en 2016. La répartition des postes fonctionnels, femmes et hommes, se distingue par une évolution du taux des hommes chargés des postes fonctionnels supérieurs par comparaison avec les femmes dont le taux d'évolution est enregistré dans les postes fonctionnels en bas de l'échelon. Il est prévu, toutefois, que le nombre de retraités atteindrait, au cours des trois prochaines années, 4.905 personnes.