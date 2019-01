Afrique: Ligue des Champions - L'ASEC et le Club Africain chutent d'entrée, tous les résultats de vendredi

La phase de groupes de la Ligue des Champions africaine a débuté vendredi avec 4 matchs au programme.

Exemptée des premiers tours, l'Espérance Tunis, tenante du titre, a remis sa couronne en jeu en effectuant un périlleux déplacement en Guinée contre Horoya. L'Espérance a arraché de justesse le nul à Conakry face au club guinéen Horoya AC (1-1) pour le compte du Groupe B. L'autre rencontre de ce groupe B opposera ce samedi, les Zimbabwéens du FC Platinum au Orlando Pirates d'Afrique du Sud.

Champion d'Afrique 2017, le Wydad Casablanca a soigné son entrée en phase de groupes de la Ligue des Champions. Les Marocains ont cartonné l'ASEC 5-2. Dans cette rencontre délocalisée à Rabat, les champions de Côte d'Ivoire avaient réussi à égaliser juste avant la mi-temps grâce à Wonlo Coulibaly (1-1). Mais, dès la 48ème minute, le Wydad Casablanca a repris l'avantage par l'intermédiaire de son milieu de terrain nigérian, Michel Babatunde. Puis, les champions d'Afrique 2017 ont déroulé et enfoncé le clou avec des buts de Zouheir El Moutaraji (56'), Walid El Karti (69') et Badi Aouk (80'). La réduction de l'écart de Salif Bagate n'a rien changé. A l'issue de la 1ère journée, le WAC occupe la tête de cette poule A devant Lobi Stars qui a surpris Mamelodi Sundowns (2-1) un peu plus tôt.

Le Club Africain a raté ses débuts en Ligue des champions d'Afrique en concédant la défaite en fin de rencontre face aux Algériens du CS Constantine 1-0 (mi-temps : 0-0), en match disputé vendredi soir au stade olympique de Sousse pour le compte de la 1re journée (Gr.C) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Cela faisait 22 ans que la formation tunisienne n'avait pas participé à la Ligue des Champions. Pour son retour, la fête a été gâchée puisque le Club Africain n'a pas pu jouer dans son stade olympique de Radès pour cause de travaux. Pas aidé par des décisions arbitrales défavorables et un penalty raté par Yassine Chammakhi (82e), le CA a plié dans les ultimes minutes de ce derby du Maghreb sur un but d'Abdennour Belkhir (89e) qui permet aux Algériens de décrocher un précieux succès. Le TP Mazembe affronte Ismaily samedi dans l'autre match de ce groupe C.

Résultats de vendredi 11 janvier

Horoya (Gui) 1-1 Espérance Tunis (Tun) - Groupe B

Lobi Stars (Nga) 2 -1 Mamelodi Sundowns (Afs) - Groupe A

Club Africain (Tun) 0-1 CS Constantine (Alg) - Groupe C

Wydad Casablanca (Mar) 5-2 ASEC Mimosas (Civ) - Groupe A