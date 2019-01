Sénégal/Egypte: Liverpool - Sadio Mané prévient Mohamed Salah

Bien que très proche en club, Mohamed Salah et Sadio Mané, les deux attaquants de Liverpool n'échappent pas aux rivalités sportives sur le plan africain.

Au lendemain de l'attribution de la CAN 2019 à l'Egypte, Salah a été désigné Joueur Africain de l'année. Lors de la conférence de presse organisée à l'occasion des CAF Awards, le Sénégalais a envoyé un message au Pharaon.

« C'est une concurrence saine entre Salah et moi. On se chambre souvent et on rigole de tout ensemble », a-t-il confié avant d'ajouter sur une note d'humour. « Mais maintenant que la prochaine CAN est en Égypte, ça ne va plus rigoler ».

Salah et Mané font partie des meilleurs joueurs de Liverpool.