Nigeria: Athlétisme - Le Nigérian Ibrahim Shehu-Gusau élu président de la Région II de la CAA

Ibrahim Shehu-Gusau a été élu ce samedi président de la Région II de la Confédération Africaine d'Athlétisme pour un mandat de 4 ans. C'est à l'issue du congrès électif qui s'est déroulé à Lomé, la capitale du Togo. Seul candidat après le désistement du président sortant Moman Mbaye, le Nigérian a reçu l'assentiment des 15 délégués composant la Région II. Le nouveau président a d'abord apprécié le cadre dans lequel les travaux ont eu lieu.

« Je veux tout simplement dire merci au Togo. Pendant les trois jours, le Togo a accueilli tous les membres de la délégation de l'Athlétisme de la Région II. Et nous devons beaucoup au Togo parce que tous les 15 présidents qui composent les délégués dans la zone CEDEAO ont participé aux travaux » a-t-il dit juste à la fin des élections.

Et déjà, Shehu-Gusau a des ambitions pour sa Région. Il compte travailler avec les athlètes de son secteur pour titiller leurs pairs des autres Régions. Il n'a pas aussi oublié le pays dans lequel son élection a eu lieu.

« La Région II est parmi les 5 régions de l'Afrique et je veux amener les athlètes de la Region II jusqu'aux compétitions de la Confédération Africaine d'Athlétisme. Je vais travailler en équipe et étant donné que nous avons organisé notre congrès électif ici à Lomé au Togo dans de bonne condition, j'ai promis au cours de mon premier discours que le premier championnat junior aura bel et bien lieu ici au Togo, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine » a-t-il ajouté avant de dire qu'il pense créer une commission des femmes afin d'aider ces dernières à avoir un bon niveau dans ce sport.

« Première action pour supporter les femmes dans l'athlétisme, c'est que nous allons créer un comité qui va s'occuper de comment aider les femmes à rejoindre l'athlétisme et delà et on verra ce qu'on peut faire pour elles » a-t-il conclu.

A part le poste de président, 10 autres personnes ont été élues.

Voici la liste de la Région II de la Confédération Africaine d'Athlétisme

Président : Ibrahim Shehu-Gusau (Nigeria)

1ere Vice-présidente : Aminata Sangaré (Mali)

2è Vice-president: Frederic Sidibé (Burkina Faso)

Trésorier Général : Tahirou Tiemogo (Niger)

Trésorier général adjoint: Augustin Serikpa (Côte d'Ivoire)

Directeur Technique : Missiri Sawadogo (Burkina Faso)

Marketing : Renato Moura (Guinée Bissau)

Audit : Lansana Touré (Guinée)

Membres du Conseil de la CAA

Moman Mbaye (Sénégal)

Vierin Degon (Benin)

Dadou Joof ( Gambie)