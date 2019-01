Algérie: Chutes de neige - Plusieurs routes coupées dans 9 wilayas du pays

Alger — Plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation automobile dans 9 wilayas du Centre et de l'Est du pays suite aux fortes chutes de neige qui se sont abattues sur ces régions depuis ces dernières 48 heures, selon un point de situation établi samedi par les services de la Gendarmerie nationale.

Ainsi, 16 routes nationales (RN) et 15 chemins de wilaya (CW) restent coupés à la circulation automobile dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Blida, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Sétif et Mila, précise la même source.

Selon un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis vendredi, des chutes de neige continueront d'affecter les reliefs des wilayas de l'Est et du Centre du pays dépassant les 700 mètres d'altitude puis à des altitudes plus élevées atteignant les 900 mètres ce samedi. L'épaisseur des neiges prévue atteindra ou dépassera localement 15 cm durant la validité qui cours jusqu'à 18h ce samedi.

Pour rappel, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus pour l'ouverture des routes coupées et apporter assistance à la population suite aux fortes chutes de neige qui affectent les régions du nord du pays depuis jeudi, à travers la mobilisation de "tous les moyens humains et matériels nécessaires", selon le ministère de la Défense nationale.

Dans ce cadre, des détachements de l'ANP "ont procédé dans les wilayas de Blida au niveau de Chréa, Bouira au niveau d'El-Djabahya et Souk El-Khmis et de Jijel au niveau de Khnag El-Djemaa, Bir-Ghezala et El Kebaba, à l'ouverture des routes et des chemins et ont prêté assistance aux citoyens, ce qui a permis une circulation normale aux usagers de la route", avait-on précisé.