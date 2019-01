Algérie: Mouvement El Bina - Bengrina appelle à la vigilance pour déjouer "les velléités déstabilisatrices"

Constantine — Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, vendredi après midi depuis Constantine, à la vigilance et à la mobilisation "pour déjouer toutes les velléités visant la stabilité du pays".

S'exprimant lors d'un meeting animé à la maison de la culture Malek Haddad, M. Bengrina, les citoyens, les jeunes notamment à faire montre "d'un haut sens de responsabilité, de citoyenneté de patriotisme pour préserver de la paix et la stabilité dont jouit le pays". "La stabilité, fruit de la réconciliation nationale est un acquis qu'il faut œuvrer à entretenir et protéger", a soutenu le responsable politiques.

Rappelant que l'initiative de sa formation politique "l'Algérie pour tous" œuvre à faire émerger un dialogue national fédérateur et un débat de société non exclusif, M. Bengrina a indiqué que "le mouvement El Bina adhère à toute actions et initiatives versant dans l'intérêt du pays et des Algériens".

Le président du mouvement El Bina, a dans ce contexte invité tous les intervenants sur la scène politique, "à laisser de côté leurs différends et convergences et à se concentrer sur l'intérêt général du pays et des citoyens".