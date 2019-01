Algérie: Nouvel an amazigh à El Tarf - Forte affluence du public à la semaine du patrimoine amazigh

El Tarf — La semaine du patrimoine amazigh enregistre, au troisième jour de son inauguration, à la bibliothèque principale de lecture publique Françoise Louise dite Mabrouka Belgacem d'El Tarf, une importante affluence des visiteurs.

Un éventail d'activités et de spectacles, allant du folklore à la danse et autres expositions de travaux manuels et mets culinaires, mettant en valeur notre patrimoine amazigh est proposé aux visiteurs avides de découvrir davantage les aspects liés à leur identité amazighe et de prendre part à la célébration de cette fête en "voyageant" à travers les expositions pour mieux connaitre, promouvoir et préserver leur culture.

En plus des salves de baroud, accompagnant les danses traditionnelles, rythmés par des chants chaouis et kabyles, le public a pu également se régaler, en goutant à des mets sucrés et salés, puisés du terroir, à l'exemple de l'indétrônable couscous, assida, bradj, tamina à base de dattes et r'fis notamment.

Des expositions de livres traitant de la culture et l'histoire amazighe ainsi que des tables rondes, des conférences liées à des thèmes en rapport avec cette fête et des toiles retraçant la beauté de la région d'El Tarf, qui demeure un musée à ciel ouvert en matière de vestiges archéologiques et autre patrimoine millénaire, sont au menu de cette semaine du patrimoine amazigh.

Selon le directeur local de la culture, Adel Saifi, cette semaine du patrimoine amazigh est marquée par la participation de 15 wilayas du pays, représentées par diverses associations versées dans le patrimoine matériel et immatériel.

Il est à rappeler que la célébration du nouvel an amazigh a été marquée àEl Tarf, par une série d'activités sportives et culturelles en sus d'une cérémonie en l'honneur des pensionnaires du foyer pour personnes âgées de Rokaba.