Madagascar: Andry Nirina Rajoelina - Le passage du rêve à La réalité

La semaine s'est passée comme dans un rêve pour le président Andry Nirina Rajoelina. Sa victoire a été saluée tant sur le plan local qu'international. Les félicitations sont venues de tous les horizons et il s'attelle à la préparation de son intronisation qui devrait être grandiose .

Mais cet état de grâce ne va durer longtemps car il sera très vite rattrapé par la réalité. La population attend un début de solution des problèmes qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. Cette dernière ne croit plus au messie, mais elle veut sentir un changement dans tous les secteurs.

Le nouveau président, quand il était candidat, a fait rêver les électeurs. Certains ont d'ailleurs commencé à rappeler les promesses qu'il a faites de manière inconsidérée lors de sa campagne électorale. Il est maintenant confronté à la réalité et il doit y faire. Son action devra être concrète et il va devoir commencer à adoucir les conditions de vie des Malgaches. Le délestage, le chômage , l'amélioration du secteur de la santé et de l'éducation sont au centre des préoccupations de la population. Cette dernière n'attend pas que, celui qui est à la tête du pays fasse des miracles, mais elle veut sentir des efforts palpables de sa part. Le président élu en est conscient et il ne ménage pas sa peine pour constituer l'équipe la plus performante possible à ses côtés.

Cependant, il doit tenir compte de nombreux paramètres pour ce faire, celui de la politique n'étant pas le moindre. Le président Andry Nirina Rajoelina bénéficie pour le moment d'un capital de sympathie qui lui sera nécessaire pour imposer ses premières mesures. Il ne rencontrera pas de véritable opposition dans un premier temps car les contestataires se sont tus. Ils ont décidé de jouer le jeu, mais cette période de calme et de sérénité ne durera pas longtemps. Les couacs apparaîtront aux premières difficultés.