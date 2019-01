Madagascar: MJS - Le budget des grands jeux déjà dans la loi de finances

Les Jeux des Iles de l'Océan Indien à Maurice, les Jeux Africains au Maroc et la CAN en Egypte attendent le ministère pour cette année 2019.

La grande famille du ministère de la Jeunesse et des Sports s'est retrouvée, à l'Hôtel A&C Ivato, hier. Une occasion pour le ministre, Tsihoara Faratiana de remercier tout le personnel et les collaborateurs lors des sept mois passés ensemble à la tête du département ministériel. « Tout d'abord, je tiens à féliciter le président de la République, Andry Rajoelina. Cela fait exactement sept mois que j'étais à la tête du MJS. La durée est courte, mais, on a réalisé pas mal de programmes et de projets.

J'ai beaucoup appris. Nous avons apporté certains changements dans l'orthodoxie administrative et financière, ce qui nécessite un grand effort et l'implication de tout le monde. Dans le volet jeunesse, toutes les actions ont été surtout axées sur la politique nationale de la jeunesse, et son plan de mise en œuvre. Nous avons construit, réhabilité, les centres de jeunes et les espaces jeunes. Ces structures qui ont été également dotées en matériels sans oublier le renforcement de compétence et de capacité des jeunes. Côté sport, il y a la mise en œuvre du plan d'action de Kazan (PAK) sur l'éducation physique de qualité.

On a mis en accent la préparation de la relève à travers les formations, le sport pour tous, le sport scolaire, l'ASIEF pour les fonctionnaires et les Universiades pour le sport universitaire » a expliqué le ministre. Comme cette année 2019 est charnière pour le sport malgache, le ministère a déjà prévu le budget pour les grands évènements sportifs dans la loi de finances. « Les Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI), la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte, les Jeux Africains feront partie des grandes compétitions que le pays doit honorer cette année », a continué le ministre. « Je cède ma place et souhaite plein de succès à mon successeur » a conclut, Tsihoara Faratiana.