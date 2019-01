Madagascar: Transformation d'une décharge en aire de jeux à « la Réunion Kely » Début des travaux de remblayage ce jour

Une initiative éco-citoyenne de mobilisation collective qui mérité d'être suivie. Il s'agit du projet « Green attack » de l'association Green'n Kool, qui consiste à transformer, grâce à la mobilisation collective, une décharge en aire de jeux et d'échanges communautaires. Le projet entre ce jour dans sa deuxième semaine et toutes celles et ceux qui veulent s'y joindre seront accueillis avec le sourire.

Rendez-vous est donné devant le Colas Anosy Be à 10h, pour se salir les mains ensemble pour construire un meilleur présent à notre prochain, tout en contribuant à l'assainissement de la ville, dans la bonne humeur en plus. Les participants sont ainsi invités à venir avec le matériel nécessaire, tel que la pelle, le râteau et des gants, ou des bottes de terrain (à défaut des bottes « adéquates », des bottes improvisées en sachet plastique et quelques tours de cordes feront très bien l'affaire et assureront une protection maximale).

Cette journée va être consacrée au début des travaux de « remblayage et d'évacuation de l'eau des zones inondées », si samedi dernier correspondait à « l'enlèvement des déchets ». Notons que durant cette première journée, pas moins de six associations sont venues prêter mains fortes aux initiateurs du projet. Lequel est prévu se dérouler en cinq semaines. Les cinq semaines qui restent seront donc concernées successivement à : la mise en place d'un potager urbain, de graffiti végétal et d'une formation de compostage pour les riverains ; l'aménagement de l'aire de jeux et enfin au début des animations ». Ceux qui veulent prendre part à ce beau projet vert-, car citoyen, écologique et servant l'intérêt public- sont invités au point de rendez-vous tous les samedis à 10h devant Colas Anosy Be. De plus amples informations sont disponibles sur les réseaux sociaux, notamment la page facebook de l'association : « Think Green- Green'n Kool ».