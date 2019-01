Sénégal: Cours Sacré-Coeur - Appel à resserrer les liens de fraternité pour améliorer les résultats scolaires

Dakar — Le frère Marcelin Coly, directeur des Cours Sacré-Cœur de Dakar a invité, samedi, le corps professoral et les élèves à davantage resserrer les liens de solidarité et de collaboration, pour améliorer les résultats scolaires de cet établissement fondé en juin 1967.

"Oui, que 2019 resserre davantage les liens de solidarité entre nous, de collaboration et nous conduise vers toujours plus d'écoute, de compréhension, de respect et de générosité les uns envers les autres", a souhaité le frère Marcelin Coly lors de la cérémonie de présentation des vœux au personnel du Collège Sacré-Cœur.

"Pareille occasion m'est également agréable pour saluer la précieuse collaboration dans la mission éducative et dans les actions en faveur du meilleur devenir des Cours Sacré-Cœur", a dit Marcelin Coly, saluant les "les résultats obtenus en fin d'année, la réfection de l'établissement".

"Si des succès importants ont été enregistrés en 2018, il n'en demeure pas moins que des défis énormes se dressent encore dans notre quête perpétuelle d'une école toujours plus performante et respectée sur la scène nationale", a-t-il prévenu.

Le directeur de cet établissement qui revendique pas moins de 4000 élèves des cycles primaire et secondaire, a fait de l'équipement du laboratoire scientifique, de la résolution de l'assainissement, du problème d'approvisionnement en eau potable et des clivages ethniques des défis à surmonter en 2019.

C'est la raison pour laquelle Marcelin Coly a invité son personnel à "jeter un regard lucide sur les activités de l'année écoulée de nature à en tirer les enseignements nécessaires".

"Il nous appartient dorénavant de travailler chacun dans le domaine qui le concerne pour des Cours Sacré-Cœur plus émergents où il fait bon vivre", a-t-il dit, ajoutant que "pour être en phase avec cette émergence, des actions d'amélioration des conditions de vie et de travail, d'amélioration et d'embellissement du cadre de vie sont en train d'être menées".