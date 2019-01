Algérie: EAU - sSignature d'une convention de coopération en matière d'environnement

Alger — Une convention de coopération en matière d'environnement et d'énergies renouvelables sera signée par l'Algérie et les Emirats Arabes Unis (EAU) dans le cadre de la semaine de durabilité d'Abu Dhabi (ADSW) débutée samedi, a indiqué le ministère de tutelle, samedi, dans un communiqué.

En marge des travaux de la semaine de durabilité (ADSW) organisée à Abu Dhabi du 12 au 19 janvier courant, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, et le ministre émirati du Changement climatique, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, procèderont les 13 et 14 janvier à la signature d'une convention de coopération bilatérale en matière d'environnement et d'énergies renouvelables, a précisé la même source.

La convention cosignée portera sur plusieurs axes à l'instar des échanges d'expériences en matière de protection de l'environnement et la pollution par les insecticides et les industries, la lutte contre la désertification, outre les échanges d'expériences dans le domaine des énergies renouvelables hors réseaux et la protection de l'environnement marin contre la pollution.

Cette manifestation prévoit également une cérémonie en l'honneur des lauréats du prix Zayed de l'énergie future pour la session 2019, à laquelle tiendra part la ministre de l'environnement.

Placée sous le thème "Accélérer le processus de développement durable", cette manifestation devant durer une semaine verra la participation de 38.000 participants représentant 175 pays, et lors de laquelle l'accent sera mis sur la façon dont les secteurs agissent vis-à-vis de l'opération du transfert numérique que connait l'économie mondiale.

Les thèmes principaux de la plateforme ADSW seront axés sur la notion des énergies renouvelables. Aussi, les participants s'attèleront à ouvrir le dialogue et promouvoir la coopération internationale afin de garantir plus de durabilité aux générations futures, a conclu le communiqué.