Algérie: Tlemcen - Les produits du terroir mis en valeur à l'occasion de la célébration de Yennayer

TLEMCEN - La célébration de Yennayer, nouvel an amazigh, a été marquée samedi par de nombreuses expositions, organisées à la maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen, mettant en valeur les produits du terroir.

Ces expositions ont mis en valeur tous les mets et plats consommés par les familles de Tlemcen lors de cette fête ancestrale. Couscous, berkouke , trid et autres plats et gâteaux ont été préparés spécialement pour cette occasion qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, avec la présence d'un grand nombre de visiteurs et des autorités de la wilaya.

Les nombreuses associations féminines et culturelles locales ont consenti de grands efforts pour reconstituer et faire revivre toutes les traditions locales marquant la célébration de Yennayer à Tlemcen. Cette fête a été également rehaussée par la participation d'une association culturelle de Tizi Ouzou, qui a permis au public de découvrir les traditions et les expressions artistiques de cette région.

Ainsi, l'art culinaire de la région de Tizi Ouzou, les costumes traditionnels féminins, la bijouterie d'Ath Yenni ont été fortement présents, tout comme les différentes variétés de l'huile et des figues sèches ont suscité l'intérêt des visiteurs. La calligraphie tifinagh a été également présente avec des tableaux, réalisés par une vingtaine d'artistes représentant une dizaine de wilayas du pays.

Lire aussi : Tlemcen: célébrer Yennayer pour faire découvrir et consacrer la culture amazighe

Les autorités locales ainsi que le nombreux public ont eu, en outre, droit à un spectacle du carnaval d'Ayrad, réputé dans la région de Beni Snous, avant la projection d'un film documentaire sur la célébration de Yennayer dans la région de Tlemcen. La célébration de Yennayer a donné lieu, dans la matinée du samedi, à un défilé de jeunes sportifs et de scouts, qui ont sillonné la ville.

Les autorités locales ont également procédé dans la matinée à l'inauguration d'un jardin public, baptisé au nom de Youghourta, situé dans la commune de Mansourah avant de procéder à la mise en service du réseau de distribution du gaz de ville au profit de 110 familles du village d'Ouled Youcef, situé sur les hauteurs de la ville de Tlemcen .