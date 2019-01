Algérie: L'ANP intervient dans les zones enclavées pour apporter aide et assistance à la population

Alger — Plusieurs interventions ont été menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) pour l'ouverture des routes coupées et apporter assistance à la population suite aux fortes chutes de neige qui affectent les régions du nord du pays depuis jeudi, à travers la mobilisation de "tous les moyens humains et matériels nécessaires", indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux perturbations météorologiques accompagnées par de fortes chutes de neige qu'a connues les régions du nord du pays, et en exécution des instructions du général de Corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major l'Armée nationale populaire, des détachements de l'ANP sont intervenus dans les zones enclavées pour l'ouverture des chemins et des routes coupés et ce, dès les premières heures, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires", précise le communiqué.

Dans ce cadre, des détachements de l'ANP "ont procédé dans les wilayas de Blida (1ère Région militaire) au niveau de Chréa, Bouira (1ème RM) au niveau d'El-Djbahya et Souk El-Khmis et de Jijel (5ème RM) au niveau de Khnag El-Djemaa, Bir-Ghezala et El Kebaba, à l'ouverture des routes et des chemins et ont preté assistance aux citoyens, ce qui a permis une circulation normale aux usagers de la route", souligne la meme source.

Le MDN rappelle à cette occasion que les unités de l'ANP "demeurent prêtes à l'intervention immédiate".