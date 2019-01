Algérie: Reddition d'un terroriste armé à Tamanrasset (MDN)

Alger — Un terroriste armé, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, s'est rendu, vendredi, aux autorités militaires, à Tamanrasset, indique samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 11 janvier 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e Région militaire", précise la meme source.

"Il s'agit du dénommé , dit , qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de deux (2) chargeurs garnis de munitions", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire "a saisi, à Tamanrasset (6e RM), deux (2) véhicules tout-terrain, dix-huit (18) groupes électrogènes, treize (13) marteaux piqueurs et un (1) téléphone satellitaire".

En outre, un détachement de l'Armée nationale populaire "a saisi en coordination avec les Services de douanes (61,5) kilogrammes de kif traité et arreté un (1) narcotrafiquant à El-Bayadh (2e RM)", tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à Mascara (2e RM), Oum El-Bouaghi (5e RM) et Tamanrasset (6e RM), près de (19) kilogrammes de kif traité et un (1) fusil de chasse et arreté cinq (5) individus".

D'autre part, et dans le e cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arreté à Oran (2e RM), un (1) organisateur d'immigration clandestine", rapporte également le communiqué.