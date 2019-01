Sénégal: Le carnaval Kafountine

Le carnaval de Kafountine, créé en 1989, est un événement culturel annuel qui se déroule autour d'un thème pendant une semaine, chaque début du mois de février. Pour cette 21e édition, ce sera exceptionnellement, du 31 janvier au 28 février, nous apprend-on, sans doute pour célébrer la nouvelle année !

Véritable vitrine de la culture traditionnelle sénégalaise, il permet de découvrir toutes les facettes de la culture du pays de la Téranga, lui-même déjà très réputé pour sa très longue tradition d'hospitalité.

Le carnaval de Kafountine se distingue aux rythmes des danses, chants, sons de percussions, combats de lutte, gastronomie, vêtures traditionnelles, etc. Souvent, l'on est gratifié d'un grand défilé avec des troupes qui viennent de toute la région et animé par la sortie des masques, des prestations d'élèves mais aussi des concerts qui alimentent ces soirées culturelles et contribuent par là même à faire de la diversité culturelle.

Dans un pays qui a toujours favorisé le brassage des peuples et des cultures dans cette région du monde, l'on n'est nullement surpris de cette ouverture pérenne envers l'étranger.

Dans la logique des grands rendez-vous culturels où les échanges sont de rigueur, l'on ne s'étonne pas non plus de ce que sont également organisées des conférences et rencontres.

C'est assurément un événement festif où tous convergent pour clôturer en beauté, carnavaleux et habitants de Kafountine, en pirogues vers la presqu'île des Oiseaux, authentique réserve ornithologique pour le clou de la fête.

Kafountine est devenu par la force des choses et particulièrement par son attrait, un village touristique et culturel, répondant d'abord à un souci de promotion culturelle de la Casamance et aussi de pacification de la région.

La Casamance, comme on le sait, est la plus vaste région naturelle du Sénégal aux enjeux politiques nombreux qui regroupe des petites villes atypiques et authentiques dont celle de Kafountine qui se trouve en basse Casamance, très prisée pour sa belle plage parsemée de filaos.

Le Sénégal naturel, c'est une mine inestimable de bonheur pour les touristes en quête de verdure et de dépaysement à 373 km de Dakar qui valent bien la peine d'être parcourus.

Une forêt luxuriante entoure les villes environnantes de Kafountine et dans cette zone de culture, on y trouve palmiers, manguiers, orangers, citronniers, mandariniers et autres pamplemoussiers, arbres fruitiers bénis par des pluies abondantes.

Le charme de cette petite ville est, à n'en point douter, la simplicité et l'hospitalité des habitants. C'est donc dans ce décor féerique et idyllique et en dégustant son vin de palme que l'on vit des us et coutumes encore vivaces.

Depuis plus de seize ans maintenant, les événements culturels dans cette basse Casamance, d'Abéné et de Kafountine sont les rendez-vous très attendus qui font la fierté de toute la population mais aussi des nombreux touristes qui ne cessent de visiter la région et ces derniers demeurent impatients toujours de découvrir musiciens, batteurs de djembés et ballets de danses traditionnelles.