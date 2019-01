Tunisie: Prospecter de nouveaux marchés

Cette évolution est tributaire de l'amélioration du rythme des exportations sur les marchés marocains où les exportations ont été de plus de 7 mille tonnes au 7 janvier 2019, soit une hausse de 22.6% par rapport à la même période de 2018.

Les quantités de dattes exportées vers le marché espagnol ont augmenté aussi de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour l'Indonésie, les quantités exportées ont évolué de 14,7% et de 51,5% pour les Etats-Unis d'Amérique.

A noter que les dattes tunisiennes, surtout de variété «Deglet Nour», sont très appréciées par les consommateurs vu leur goût doux et leurs vertus pour la santé. Ainsi, dans presque toutes les foires agroalimentaires dans lesquelles notre pays prend part, les dattes sont exposées avec des séances de dégustation pour le public. Le but est de faire connaître à large échelle ce produit de terroir et à forte valeur ajoutée unique au monde.

Les perspectives d'exportation de ce fruit s'annoncent prometteuses vu la demande importante formulée par plusieurs pays se trouvant dans tous les continents. Le marché européen demeure un espace à fortes potentialités et qui peut être exploité davantage pour vendre plus de quantités de dattes. Les agriculteurs et les industriels du sud sont incontestablement satisfaits de cette relance des exportations, ce qui va leur permettre d'améliorer leur chiffre d'affaires à l'export.

Il est nécessaire de redoubler d'effort au niveau de l'innovation et de l'emballage tout en prospectant de nouveaux marchés pour pouvoir augmenter encore nos exportations de dattes. Le secteur fait travailler d'une façon directe ou indirecte de nombreux ouvriers qui sont chargés notamment de la cueillette, du tri des dattes avant leur mise en paquets destinés à l'exportation.