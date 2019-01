Algérie: L'ANR appelle à une nouvelle stratégie pour la relance économique

Alger — Le Secrétaire général du parti Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli a appelé, samedi à Alger, à la nécessité d"'accélérer la concrétisation d'une nouvelle stratégie pour la relance économique à travers la rationalisation des dépenses et la diversification des ressources de financement".

Présidant une réunion du bureau national de son parti, M. Sahli a insisté sur "l'évaluation du financement non conventionnel, la révision des politiques de subvention et l'approfondissement des réformes à l'ombre de la justice socioculturelle et la lutte contre la bureaucratie".

Dans le même contexte, le SG de l'ANR a plaidé pour "la consolidation de la décentralisation de la prise de décisions, l'amélioration du climat d'affaires, le développement de l'exploitation des énergies renouvelables, outre le renforcement des prérogatives des wilayas déléguées au Sud".

Il a appelé également à "la consécration de la culture du dialogue avec les partenaires sociaux, particulièrement dans les secteurs de l'Education et des Affaires religieuses en sus de l'encadrement du mouvement social et l'attachement à la justice sociale et la solidarité nationale".

Par ailleurs, M. Sahli a réitéré la position de sa formation politique "pour le principe de continuité, en soutenant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika afin de préserver les acquis réalisés, pallier les manques enregistrés dans les différents domaines, approfondir les réformes et consacrer la pratique démocratique".

Le SG de l'ARN a souligné à cette occasion la nécessité de "respecter les échéances constitutionnelles permettant aux Algériens de pratiquer leurs souveraineté populaire dans la prochaine présidentielle".

A ce propos, M. Sahli a invité "l'ensemble des partenaires politiques, notamment de l'opposition, à contribuer effectivement à l'animation du débat politique sur la prochaine présidentielle, en proposant des programmes et des candidats, tout en s'adressant au peuple pour le convaincre par des projets alternatifs au lieu de recourir à des subterfuges".

Par ailleurs, le parti a salué "les décisions prises lors de la dernière réunion des ministres, notamment en matière d'encadrement réglementaire des activités spatiales afin d'être au diapason des exigences de l'économie du savoir, et de renforcement des mécanismes de prévention contre la corruption, outre les décisions visant l'amélioration".

M. Sahli a, également, salué "les dernières mises au point émanant du Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui affirment son plein respect des missions qui lu sont assignées par la Constitution pour la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du pays", de même qu'il s'est félicité "des succès réalisés par les forces de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé".

Sur un autre registre, le SG de l'ANR a mis en avant l'impératif de remédier au phénomène de la migration, "dans le cadre d'une stratégie multidimensionnelle qui prend en compte les aspects socioéconomiques, psychologiques et sécuritaires, et facilite l'accès des jeunes au monde de l'emploi et de la formation".

Déplorant, par ailleurs, "les proportions dangereuses que prend le phénomène de la violence au sein de la société, notamment en milieu sportif", M. Sahli a appelé à l'application rigoureuse des lois en la matière, ainsi qu'au traitement de ce phénomène dans le cadre d'une stratégie fondée sur les instances chargées de l'éducation à l'instar de la famille, de l'école et de la mosquée.