Cote d'Ivoire: Lobognon «un homme à abattre pour décourager tous ceux qui»

Le président du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (Mvci ), Felicien Sekongo juge illégal le mandat d'arrêt lancé le vendredi 11 janvier 2019 par le procureur de la République Adou Richard contre le député de Fresco Alain Lobognon. Il l'a exprimé le samedi 12 janvier 2019 au siège de son mouvement au Mahou à Cocody à l'issue de la première réunion ordinaire du Grand conseil de cette organisation.

Pour Felicien Sekongo, ce mandat d'arrêt est une énième violation de la Constitution ivoirienne puisque, selon lui, Alain Lobognon qui est premier vice président et porte-parole de son mouvement n'a pas été le premier à donner l'information incriminée et que son tweet ne rentre dans le cadre d'une flagrance. « Nous en venons à conclure que c'est une cabale politicienne destinée à fragiliser un opposant politique qui vient de claquer la porte du Rdr pour rejoindre le Mvci. Car si les relations entre l'intéressé et les autorités actuelles avaient depuis un moment pris du plomb dans l'aile, sa démission du Rdr pour rejoindre le Mvci,a fait de lui un homme de plus à abattre pour décourager tous ceux qui voudraient suivre le chemin du changement », a t-il dit. Sekongo a demandé au procureur d'annuler purement et simplement le mandat d'arrêt lancé contre Alain Lobognon, et a appelé l'Assemblée nationale à se saisir de l'affaire.

Deuxième point évoqué lors de cette rencontre : la réforme de la Commission électorale indépendante (Cei ). Sur cette question, il a estimé que l'approche du chef de l'État lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2018, puis celle du gouvernement à l'issue du conseil des ministres du 9 janvier 2019 n'est pas de nature à garantir des élections crédibles, justes, démocratiques et transparentes en 2020 . C'est pourquoi, a t-il indiqué, son mouvement fera des propositions notamment sur une loi organique relative à une nouvelle Cei, le renouvellement des cartes nationales d'identité et l'établissement d'un nouveau code électoral.