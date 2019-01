Cote d'Ivoire: Meambly, député - «Je suis au RHDP pour conduire Ouattara, Bédié et Gbagbo à la paix »

Evariste Meambly, député de Facobly, était présent à Grand-Bassam les 11, 12 et 13 janvier 2019, pour le séminaire sur la création du groupe parlementaire Rhdp. Interrogé par l'IA, en marge de la cérémonie d'ouverture, le samedi 12 janvier, il a donné les raisons de son adhésion au parti Unifié. Ci-dessous, l'intégralité de son explication.

« Je suis le président du Groupe parlementaire Agir pour le peuple qui comprend pratiquement 9 députés. Nous avons décidé d'intégrer le Rhdp pour deux raisons fondamentales. La première n'est que nous avons été les initiateurs de deux lois de paix à l'Assemblée nationale. Notamment la loi d'amnistie et celle portant sur l'indemnisation des victimes de guerre. Deux lois qui, pour nous, étaient essentielles pour la paix et la cohésion nationale. Nous avions fait le tour des hameaux et villages de ce pays.

J'ai rencontré des chancelleries, les partenaires au développement. Nous avons même voyagé. Je suis même allé jusqu'au Palais Bourbon pour rencontrer des députés français. Je suis allé rencontrer Laurent Gbagbo Blé Boudé à la Haye, à six reprises, pour parler de la paix en Côte d'Ivoire. Il fallait leur vision pour que cette loi soit prise. Ils ont donné bleue vision net l'ont appuyé. Et, après un an six mois, le Président de la République Alassane Ouattara nous a entendu en transformant notre proposition en ordonnance pour libérer les 800 prisonniers dont Simone Gbagbo, une maman qui est libre aujourd'hui. J'en profite pour dire merci au Président Ouattara. Bonne année à lui et je lui souhaite bien de choses. Cette loi d'amnistie a redonné un nouveau visage rayonnant a la Côte d'Ivoire.

Nous sommes au Rhdp pour que la majorité des députés du groupement , qui constitue près des 2/3 de l'effectif du parlement, puisse aller encore plus loin. Et nous comptons nous battre au sein de ce Groupe parlementaire pour que l'indemnisation des victimes soit une réalité pour mettre un bémol définitivement à la crise ivoirienne. J'insiste sur ce fait par ce que les victimes de cette crise sont plus nombreux dans l'ouest montagneux. Et là-bas, c'est chez moi. Voilà la raison pour laquelle je m'inscris à fond aujourd'hui dans le Rhdp, afin qu'avec mes collègues députés, nous puissions convaincre le Président de la République de penser aux victimes, comme il l'a fait hier pour les détenus. Nous ferons ainsi table-rase sur le passé. Et c'est cela m'a mission de paix.

Je dis, si les ivoiriens croient en ce Rhdp et que nous y allons franchement, nous aurons la paix définitive. Et mon souhait ardant est qu'un jour, le Président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Car, je rêve du jour où je conduirai les Présidents Ouattara Ouattara, Bédié et lui à Yamoussoukro pour faire la paix des braves sur la tombe nez feu le Président Félix Houphouët-Boigny. Les y conduire pour qu'ils se repentissent pour nous laisser une Côte d'Ivoire paisible. Voilà pourquoi je suis au Rhdp».