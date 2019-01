Cote d'Ivoire: Synthèse des recommandations des états généraux de la jeunesse ivoirienne du 9 au 11 janvier 2019

Synthèse des recommandations des états généraux de la jeunesse ivoirienne du 9 au 11 janvier 2019

Les États Généraux de la Jeunesse Ivoirienne, placés sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, se sont tenus du 9 au 11 janvier 2019 à Abidjan, autour du thème de « la Jeunesse au centre du nouveau pacte social ». L'objectif général étant d'améliorer l'efficacité des politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes, en vue d'en amplifier les performances.

Les États Généraux de la Jeunesse ont enregistré la participation de membres du Gouvernement, des représentants des Agences et Institutions bilatérales, sous-régionales, régionales et multilatérales, des représentants des ministères techniques, du Secteur privé et des Chambres consulaires, des organisations de la Société civile, notamment les jeunes talents, ainsi que des représentants des organisations et associations de jeunesse.

Les travaux ont été articulés en quatre (04) types d'activités :

la revue à mi-parcours de la Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ 2016-2020) ;

les ateliers autour de huit (08) thématiques :

Analyse du cadre juridique de la jeunesse en Côte d'Ivoire;

Statut, organisation et fonctionnement du CNJ-CI;

Optimisation du dispositif de l'Agence Emploi Jeunes : contribution des audits organisationnels du Cabinet EquipPro et de l'AFD;

Mutualisation des pratiques et partages d'expériences en matière d'aide à l'emploi des jeunes (AEJ, BCP-E, PFS-CI, CI-PME, FAF-CI);

Créer, développer et promouvoir les startups : quels mécanismes et dispositifs d'accompagnement opérationnels?

Carte jeune : Conditions et modalités de relance;

Entreprenariat des jeunes et l'accès au financement?;

Les politiques publiques en faveur des jeunes dans les territoires locaux : ancrage et synergie en vue d'une efficacité accrue.

les Conférences des membres du Gouvernement, pour présenter les dispositifs sectoriels destinés aux jeunes, en termes de formation, d'emploi, de protection et d'accompagnement pour leur autonomisation ; ainsi que d'anciens Ministres de la Jeunesse dans le cadre d'un partage d'expériences ;

les panels qui ont permis aux jeunes d'échanger avec les experts sur des sujets d'intérêt commun et de partager des modèles de réussite, sur les thèmes suivants :

Migration des jeunes ivoiriens : quelles réalités ?

De la détection à la reconversion : comment accompagner les jeunes sportifs ?

Regards croisés sur la violence et la drogue en milieu scolaire et estudiantin.

Les comportements sexuels à risque chez les jeunes : comment protéger leur vie et leur avenir ?

Présentation des initiatives du Secteur privé et des Partenaires Techniques et Financiers en faveur des jeunes.

Promotion des jeunes : quelle place pour l'émancipation et l'engagement citoyen de la jeune fille ?

Culture et patrimoine : études, débouchés et métiers.

Entreprendre jeune et réussir : quelles sont les clés ?

Présentation des résultats de la revue annuelle du Plan sectoriel Éducation/Formation.

A l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées :

Au titre de la Promotion et de la Protection de la Jeunesse

l'adoption par le Parlement d'une Loi d'orientation sur la jeunesse, suivie de la prise de deux décrets, l'un portant sur l'Organisation des Associations de Jeunesse et l'autre, sur le Conseil National de la Jeunesse. Cette Loi d'orientation et les décrets subséquents, seront basés sur un dialogue approfondi avec les associations de jeunesse, les Partenaires Techniques et Financiers, la Société civile et tous les départements ministériels concernés ;

la réhabilitation des institutions socio-éducatives existantes et la construction de nouvelles au profit de la jeunesse au niveau territorial, avec une offre de service diversifiée afin d'offrir aux jeunes un cadre adéquat pour leur épanouissement (accès à des formations qualifiantes, à des installations sportives et à des activités culturelles en étroite coopération avec le Secrétariat d'Etat au Service Civique, ... ) ;

la relance de la Carte Jeune après une étude approfondie en vue de la mise en place d'un dispositif optimisé et sécurisé permettant aux jeunes de bénéficier d'avantages et de services préférentiels ;

l'octroi de subventions pérennes aux organisations de jeunesse sur la base de modalités d'accès inclusives et de gestion transparente ;

la redynamisation de l'Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) et l'organisation de championnats nationaux de détermination de nouveaux talents;

l'ouverture d'établissements dédiés au sport et aux études, accompagné d'un programme d'octroi de bourses aux jeunes talents ;

l'intensification des campagnes de sensibilisation, d'information et de communication sur les comportements à risque (Drogue, radicalisation, cybercriminalité, comportements sexuels à risque, violences de toutes formes, ... ) ;

une meilleure coordination des acteurs intervenant sur les questions de migration et la promotion des voies légales de migration dans le cadre d'un partenariat renforcé avec les principaux pays de destination ;

la promotion d'une participation plus accrue des jeunes femmes dans les associations et organisations de jeunesse.

Au titre de l'Employabilité et de l'Emploi des Jeunes

l'organisation d'un Conseil Présidentiel annuel sur l'Emploi des jeunes [i];

le renforcement et l'accroissement de la coopération entre le Ministère de la Promotion de le Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et le Ministère en charge de la Formation Professionnelle ;

la prise en compte des dimensions Formation Professionnelle et Technique et Emploi Jeunes dans tous les investissements publics et privés ;

l'audit organisationnel et institutionnel de l'ensemble des structures en charge de l'emploi en vue de déceler les convergences et les aspects non encore couverts ;

le développement de la coopération et de la complémentarité entre les partenaires intervenant sur la question de l'emploi des jeunes, notamment l'Agence Emploi Jeunes (AEJ), le Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCPE), les Plates Formes de Services (PFS), le Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI), ... ;

le renforcement de la coopération avec le secteur privé pour la création d'emplois en particulier dans les secteurs de l'Agro-industrie, de l'Économie numérique et de la Culture et plus généralement avec les Branches professionnelles ;

l'optimisation du Fonds d'insertion et de garantie des jeunes domicilié à la BNI en recourant aux banques commerciales privées et aux Institutions de Micro Finance (IMF) ;

l'augmentation de la capacité de financement des projets Jeunes à l'échelle des besoins et la diversification des financements;

l'intensification de la communication sur les mesures fiscales incitatives à l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes ;

la création d'un observatoire de l'Emploi et de la Formation sous forme d'une structure légère travaillant en synergie avec des structures dédiées en vue d'identifier les filières porteuses et des bassins d'emplois, y compris au niveau territorial ;

Relativement à l'Agence Emploi Jeunes:

la prise du décret d'application de l'ordonnance de création de l'Agence Emploi Jeunes pour lui conférer notamment l'autonomie de gestion ;

l'élargissement du Conseil d'orientation de l'Agence Emploi Jeunes aux Ministères sectoriels intervenant dans le domaine de l'Emploi des Jeunes (Ministères en charge de l'Agriculture, de l'Economie Numérique, de l'Industrie, des PME, de l'Artisanat, ... ) ;

la systématisation du renforcement des capacités du personnel de l'Agence Emploi Jeunes ;

la simplification des programmes et des procédures de l'Agence Emploi Jeunes ;

la prise en compte des recommandations pertinentes des audits organisationnels, notamment en lien avec l'évolution de l'organigramme ;

l'ancrage territorial de l'Agence Emploi Jeunes par le renforcement de la coopération avec les collectivités territoriales, les ONG et les organisations de la Société civile;

la promotion de l'entrepreneuriat en coopération avec l'Agence Côte d'Ivoire PME et l'opérationnalisation du statut de jeune entrepreneur ;

le redimensionnement de l'offre de service de l'Agence Emploi Jeunes au regard de ses grandes missions ;

l'audit organisationnel et institutionnel de l'ensemble des structures chargées de l'emploi, pour identifier les points de convergence et les missions non encore couvertes ;

l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal pour l'Agence Emploi Jeunes.

Les États Généraux de la Jeunesse ont en outre recommandé :

la mise en place d'un Conseil Consultatif de la Jeunesse présidé par le Premier Ministre et doté d'un Secrétariat permanent chargé du suivi évaluation des actions en faveur de la jeunesse[ii];

l'engagement d'une campagne de sensibilisation sur la restauration des valeurs civiques à travers les canaux appropriés aux publics jeunes (réseaux sociaux, sms, ... ) ;

l'instauration d'un dialogue permanent, constructif et inclusif entre le Gouvernement et les organisations et associations de jeunesse ;

l'intensification des actions de sensibilisation, d'information et de communication autour des initiatives en faveur de la promotion, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes ;

la mise en place d'un Comité de suivi des principales recommandations des États Généraux de la Jeunesse, représentatif des structures sectorielles ayant participé aux États Généraux de la Jeunesse.

Enfin, les États Généraux de la Jeunesse :

saluent l'engagement, la détermination et la disponibilité dont ont fait preuve les experts et les participants ;

se félicitent de la cohésion qui a prévalu entre les participants pendant les travaux et relèvent la courtoisie et le respect mutuel dans lesquels ceux-ci se sont déroulés ;

rendent hommage au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, ainsi qu'au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Monsieur Amadou GON COULIBALY pour leur ferme engagement et leur soutien indéfectible à la cause de la jeunesse dans notre pays ;

expriment leur gratitude aux Membres du Gouvernement ayant effectué le déplacement et à ceux d'entre eux ayant accepté d'animer la conférence ministérielle;

remercient pour leur présence et leur participation active, les représentants des Agences et Institutions bilatérales, sous-régionales, régionales et multilatérales, les représentants des ministères techniques, du Secteur privé et des Chambres consulaires, des organisations de la Société civile, notamment les jeunes talents, ainsi que les représentants des organisations et associations de jeunesse, toutes les personnes-ressources et l'ensemble des participants pour l'organisation réussie.